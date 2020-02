REAL IMA UVJERLJIVO NAJFASCINANTNIJU PRIČU OVE SEZONE: O njoj se uopće ne priča, a jedan od glavnih aktera je Modrić

Zidane je ove sezone, zaista prionuo i počeo raditi ono za što je i doveden

Prije godinu i pol, nakon trećeg uzastopnog trijumfa u Ligi prvaka, još jedne epske sezone Cristiana Ronalda, sezone u kojoj je Luka Modrić proglašen najboljim na svijetu, sezone u kojoj je madridski div još jednom dokazao kako se više klasom, a manje taktikom i idejom može pokoriti Europa, Real Madrid kakvog smo poznavali gotovo desetak godina, se raspao. Ronaldo je napustio Santiago Bernabeu, Zinedine Zidane je otišao, onako na prvu, ničim izazvan i ostavio kraljevsku momčad u rukama cijenjenog taktičara i preporoditelja španjolske reprezentacije, Julena Lopeteguija.

Zidane je otišao na vrijeme. Znao je što mu slijedi, znao je da će Ronaldo toga ljeta napustiti Bernabeu, znao je što će se dogoditi Realu, momčadi koja je u potpunosti gravitirala oko Portugalca, jednom kada on ode, a opet znao je da će navijačima već pomalo dozlogriti činjenica da Real nema igru i sustav koji jamči rezultat u izostanku najveće zvijezde i što je važnije nema ideju kako stvoriti novu generaciju, koja se možda neće temeljiti na “Galacticosima”.

Raspad sistema

Napravit ćemo “fast forward” te prve post-ronaldovske sezone. Lopetegui je pao vrlo brzo, pogubio se u rukovođenju silnim zvijezdama koje su se dobro istrošile pod Zidaneom, nije nadomjestio Ronalda koji je garantirao 30+ golova po sezoni i to se osjetilo. Španjolca je naslijedio Santiago Solari, nekada cijenjeni madridist i u to vrijeme sportski direktor, ali trenerski je bio potpuno nedorasao poslu, eto danas taj čovjek vodi reprezentaciju Armenije.

Pogubljeni Real ispao je iz Lige prvaka vrlo rano, od prvenstva su se oprostili na zimu, ispali iz kupa, učinkovita igra i sustav gotovo da nisu niti postojali. Potom se predsjednik Florentino Perez uhvatio za slamku spasa, prišao je Zidaneu i nagovorio ga da se vrati, ali ovaj put u potpunosti pod njegovim uvjetima. Zidane se nikada nije istakao nekom revolucionarnom taktikom, ali nitko mu to baš i nije zamjerao jer čovjek je na mišiće i kvalitetu svoje ekipe donosio rezultate, no, sada je priča bila potpuno drugačija. Realu je trebao novi DNK, Realu je trebao sustav, Real se trebao pronaći.

Pronalaženje nekada ide brzo, ekspresno, ali nekada traje mjesecima. Real je u proteklih nekoliko godina promijenio transfer-politiku i odlučio se intenzivnije ulagati u mlade igrače, ali rukom probrane i “do kosti” skautirane mlade igrače koji će ili imati trenutni učinak na ekipu ili kroz jednogodišnje, dvogodišnje kaljenje biti opremljeni za igru možda i u udarnoj postavi madridskog giganta. No, istovremeno, dok se negdje u pozadini gradi “novi Real”, nešto je pod hitno trebalo napraviti s postojećim Realom, u kojem, budimo realni, još uvijek igraju igrači svjetske klase, iako su neki u već poodmaklim nogometnim godinama.

Zidaneov novi zadatak

Zidane nema pressing u ovoj sezoni, niti da osvoji Ligu prvaka, niti prvenstvo, ima samo jedan pressing, a to je da stvori djelotovoran i moderan Real. I moramo priznati na dobrom je tragu. Zidanea su stručnjaci i analitičari nerijetko nazivali trenerom bez vrhunskog taktičkog znanja, bez prave ideje, bez želje za stvaranjem sustava, kao tipa koji radije prepusti igračima da igraju “po nahođenju” i onako kako se najbolje osjećaju i gdje se najbolje osjećaju. I super je to bilo dok je momčad imala Modrića, Ronalda, Marcela, Carvajala, Kroosa, Benzemu, Ramosa u “primeu”, na vrhuncu karijere sa savršenom kemijom. Ali onda kada Ronaldo ode, Modriću i Marcelu počne padati forma, Benzema nema više partnera s kojim se može savršeno nadopunjavati, a sav teret igre padne na leđa dvojice ili trojice preostalih, a njima se nadodaju neki novi igrači i neka nova očekivanja, onda to počinje biti destruktivno.

Zidane je ove sezone, zaista prionuo i počeo raditi ono za što je i doveden. U početku ove sezone i predsezoni, Real se doista tražio. Zidane je ostao dosljedan 4-3-3 formaciji, ali počeo je podosta “tweakati”, nerijetko transformiravši u 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-4-2 s dvije “šestice”, a onda je konačno pogodio, odnosno, pronašao dobitnu formulu i to redefiniravši veznu liniju.

Nova taktika

Francuz se s vremenom dokopao visokoučinkovitog taktičkog pristupa, a katalizator njegova uspjeha je redefinirani vezni red koji nudi jaku potporu zadnjoj liniji, što nikako nije bio slučaj u prethodnim sezonama. Stvorio je novu ulogu Toniju Kroosu, Casemiru i Modriću, a predstavio je i lidera, ovog novog Reala, Urugvajca Fedea Valverdea. Casemiro je, nogometnim riječnikom, Zidaneov najjači “workhorse”, njegova mogućnost da pokriva zadnju liniju i pomaže obrani oslobodila je ostatak ekipe dodatnog posla u defanzivi, a činjenica da Kroos operira iz dubine, znatno olakšava posao Casemiru koji onda 80 posto vremena mora pokrivati samo svoj, a ne i njegov prostor u obrani. U napadu je Casemiro izuzetno koristan jer ima zadatak pridružiti se ofenzivi iz drugog plana, dok na njegovo mjesto tada ulazi uglavnom Modrić kada igra. Produkt toga je činjenica da je Casemiro ove sezone uspio zabiti četiri puta.

Nadalje, Kroos je sada ključni playmaker, regista, redatelj, kako god ga želite nazvati. Operira uglavnom po lijevom halfspaceu s dubinske pozicije i najvažniji je čovjek za tranziciju, prvenstveno zbog toga što ima izvanserijski kvalitetan dugi pass. Real je proteklih godina imao problem s veznjacima jer nisu imali baš nikakvu potporu bekova, odnosno nisu je niti oni davali zadnjoj liniji, a ove sezone Zidane je odlučio ostaviti bekove u nešto defenzivnijoj ulozi i rezultat je bombastičan. Kroos ima potporu pri branjenu na lijevom halfspaceu i krilu, a u ofenzivnom segmentu aktivnija suradnja s bekom omogućava mu znatno više prostora za kreaciju.

Modrić ili Valverde

Neizostavan dio vezne linije su Modrić, odnosno Valverde. Dok Casemiro operira na svojoj klasičnoj poziciji, a Kroos odrađuje registu, nekakav hibrid “desetke” i “osmice” odigravaju Modrić ili Valverde. Uloga od njih traži da se spuštaju dublje, ali samo onoliko koliko je potrebno da se ne izgubi potpora trojici ofenzivaca. Njihov defenzivni posao na desnom half-spaceu i krilu uglavnom odrađuje Casemiro u kombijaciji s bekom, a kako slilčan posao odrađuje Kroos s bekom tu se zapravo stvara lokot iz kojeg najviše profitiraju Modrić ili Valverde koji se onda mogu posvetiti ulozi “desetke”.

Valverdeu se ove sezone jednostavno mora dati prednost jer ima sposobnost rotacije s desnim krilom, radi suludo dobar posao u half-spaceu, ima izuzetnu trkačku moć i ponajbolji je pressing igrač. Ono što nema Valverde, ima Modrić, a to je sigurnija, opasnija i organiziranija predaja lopte u zadnjoj trećini terena. Zidane od njega traži da igra na višoj poziciji, “desetke”, u međuprostoru, odakle u početnoj fazi napada sudjeluje u pressingu na zadnju liniju, a u trenucima kada se napad preseli negdje na zadnju trećinu terena, Modrić se spušta na dubinskog playa zajedno s Kroosom, bekovi odlaze na više pozicije i stvara se savršena triangulacija. U nekim varijacijama ovisno o protivniku i ovisno o tome tko igra na krilnim pozicijama, Modrić ostaje na višoj poziciji i ulazi u kombinacije s krilnim igračima te sudjeluje u završnici, produkt toga je ovosezonskih pet golova i pet asistencije, što je najviše u otkako je u Realu.

No, ono što Valverdea, odnosno Modrića ove sezone čini izuzetno korisnim jest sposobnost da se rotiraju s Kroosom i Casemirom, odnosno preuzimaju si, prema potrebi, uloge. Doslovce, ako se jedan od trojca muči sa zadacima, zarotira se s drugim i time se, ako ništa, razbija koncentracija i ritam protivničke vezne linije.

Kontrapressing

Ono na čemu je Zidane dodatno poradio ove sezone jest kontrapressing. S pokretljivim i neumornim Modrićem, Benzemom, Casemirom, Valverdeom i ne zaboravimo, Sergiom Ramosom, koji se ove sezone aktivno i agresivno priključuje pressingu čak i na protivničkoj polovici terena, Real je počeo oduzimati lopte u zadnjoj trećini više nego ikada do sada. Casemiro tu drži savršen balans između pokrivanja zadnje linije i markiranja svog igrača, Kroos mu se priključuje prema potrebi i preuzima najbližeg veznog igrača, a Valverde ili Modrić, ovisno o poziciji koju igraju imaju zadatak napasati igrača bližeg sebi, ali obično su to bočni igrači ili stoperi.

Važnu ulogu svakako imaju krilni igrači i dakako Benzema koji je zapravo prvi igrač od kojeg kreće obrana, no krucijalan je posao pokreljive, organizirane i sveprisutne vezne linije i zbog toga Real odjednom izgleda tako dobro.

Zidane je na odličnom tragu da uskoro stvori djelotvornu, modernu taktiku, otkrio je djelotvoran sustav i sada na njemu samo mora raditi i nadograđivati ga. Real je sada ponovo opasan, konkurentan i sposoban na ono što je početkom sezone možda izgledalo nemoguće. Ovakav smisleni Real može uzeti Ligu prvaka ove sezone, sasvim legitimno, može i naslov prvaka u Španjolskoj, opet, sasvim legitimno, ali ovaj put na potpuno drugačiji način. Kako je krenulo, Real bi vrlo lako mogao imati najfascinantniju priču ove sezone…