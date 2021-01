REAL IDE U DOVOĐENJE MEGAZVIJEZDE PREMIERSHIPA? Bomba iz Engleske, Real stvara supermomčad; Lukavi Florentino Perez otkrio sve karte

Prema novinarku uglednog Sky Sporta Angela Mangiante, Real Madrid nakon što je dogovorio dovođenje Alabe iz Bayern Munchena, prema tvrdnjama Marce, jako je zainteresiran i za dovođenje ubojitog Egipćanina Mohameda Salaha sljedećeg ljeta, prenosi Caughtoffside. Predsjednik Reala Florentino Perez očito želi stvoriti supermomčad kojom će vladati Europom.

Trener Zinedine Zidane htio bi da Salah dođe u momčad, protiv takvog igrača nitko ništa ne bi imao protiv. On bi donio dimenziju više u napadu i bio bi prava zamjena za Balea u ofenzivnom dijelu igre.

هناك اهتمام كبير بريال مدريد على محمد صلاح. هذا هو الهدف الرئيسي للصيف المقبل@MoSalah

Real Madrid are strongly interested in #Salah. He is the big target for next summer.#Transfers @SkySport pic.twitter.com/4aMxI95jpH

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 2, 2021