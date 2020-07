REAL DANAS MOŽE NOKAUTIRATI BARCELONU JEDNIM UDARCEM: Evo što im treba da već večeras proslave naslov prvaka

Okršaje Barcelone i Osasune te Reala i Villarreala možete uživo pratiti na portalu Net.hr od 21:00

Dva su kola ostala do kraja španjolskog prvenstva, a već se u ovom današnjem može sve riješiti. Ulaskom u kraj sezone nakon koronapauze Real i Barcelona bili su u mrtvoj utrci za naslov prvaka, no trenutno je u sjajnoj poziciji Real koji Barceloni bježi četiri boda.

Katalonski div upao je u velike probleme pred sam kraj sezone, dok su Kraljevi nakon pauze zaredali fantastične rezultate i stigli na mali korak do osiguravanja naslova prvaka.

U posljednjem su kolu u gostima slavili protiv Granade rezultatom 2:1, golove su zabili Benzema i Mendy, a Francuzu je asistirao Luka Modrić koji je bio možda i ključan dio Realovih trijumfa.

MODRIĆU I EKIPI SIGURNO JE PAO MRAK NA OČI: Marca tvrdi da je ovaj ‘ukleti tip’ jedina prepreka Realu u utakmici za naslov

Dan D za Barcu

Barcelona je također upisala pobjedu u posljednjem kolu. Slavili su u gostima kod Valladolida, ali to im je bila četvrta pobjeda u posljednjih sedam prvenstvenih susreta. Premalo za prvo mjesto.

Slamku spasa morat će tražiti u današnjem susretu protiv Osasune, no pobjeda im neće vrijediti ništa ako Real odradi svoj posao kod kuće protiv Vlllarreala. Kraljevski klub ima večeras neusporedivo teži posao, no pobjedom osiguravaju naslov prvaka Španjolske kolo prije kraja. Do kraja sezone Realu trebaju dva boda u posljednja dva kola da osigura naslov prvaka. Barcelona nema pravo na ispuštanje niti jednog boda.

Okršaje Barcelone i Osasune te Reala i Villarreala možete uživo pratiti na portalu Net.hr od 21:00