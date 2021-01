REAL – CELTA 2:0: Čudesni Luka Modrić odigrao fantastičnu utakmicu i zapalio internet; ‘On je nevjerojatan, klasa za sebe, maestro’

Nogometaši Reala iz Madrida u subotu su navečer pobijedili u Madridu na svom travnjaku Celtu Vigo 2:0 u 17. kolu La Lige.

Španjolski prvak poveo je u šestoj minutu golom sjajnog Lucasa Vazqueza poslije asistencije Marca Asensija, a pobjedu je potvrdio isti tandem u 53. u zamijenjenim ulogama. Ovaj puta je Lucas bio asistent, a Asensio strijelac. Luka Modrić presjekao je jednu loptu i proslijedio ju naprijed, a to je dovelo do gola za 2:0.

Međutim, prema Sofa Scoreu Luka je zaslužio iznenađujuće malu ocjenu 6.6, najmanju od svih igrača Reala, iako španjolski mediji hvale igru Hrvata. Eto, očito ima dijametralno suprotnih pogleda na utakmicu…

Zanimljivo, ali Asensio i Vazquez nisu prvi izbori trenera A momčadi Kraljeva Zinedinea Zidanea u napadačkom dijelu, no uslijed ozljeda i izostanaka uspjeli su iskoristiti svoju priliku i u potpunosti obilježili utakmicu.

Ovom pobjedom Real je privremeno skočio na prvo mjesto španjolske lige ispred gradskog rivala Atletica. Prvaci imaju bod više, ali i tri utakmice više odigrane. Atletico u nedjelju gostuje kod Alavesa i pobjedom odmah može vratiti čelnu poziciju.

Hrvatski kapetan Luka Modrić igrao je do 85. minute kada ga je zamijenio Norvežanin Martin Odegaard, mladi Norvežanin koji se spominje u španjolskim medijima u kontekstu njegovog nasljednika.

Modrić je ponovno ponio hvalospjeve navijača na društvenim mrežama…

“Igra na visokom nivou a ima 35 godina. Motivacija mu je vrlo visoka”, “nevjerojatan je Luka”, “čudesno kako igra s 35 godina”, Modrić i Nacho su bili izvanserijski večeras”, Luka Modrić je maestro, klasa za sebe”, samo su neki od komentara oduševljenih fanova.

Que maravilha ver Luka Modric conseguindo recuperar seu alto nível aos seus 35 anos. Que sirva de motivação para aqueles que trintões mais novos que não sofrem tanto com lesões, mas já parecem entregues fisicamente e estão num nível deprimente…

Amazing game. Important 3 points & back onto the track. Luka Modric & Nacho was absolutely outstanding tonight. Good team work #HalaMadrid #LaLiga

— Fazley Rabbi Shajib (@FazleyShajib) January 2, 2021