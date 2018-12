SVI SE OPRAŠTAJU OD VELIKOG ŠPACE: Danijel Subašić objavio dirljivu poruku, oglasili se Hajduk, Dinamo, premijer Plenković…

View this post on Instagram

Hvala vam za sve lipe trenutke u naseg Hajduka🔴🔵,osvojeni kup i igranje u europskoj ligi nakog 16god💪i u onim losim trenutcima za mene kad ste stali iza mene vi i Tonci Gabric i pokazali svoju ljudsku velicinu i trenersku❤️🙏🏻zauvik cu vas pamtit i rado sicati Gospodine Spaco pocivajte u miru💔🙏🏻#jedanodnajvecih#pravohajduckosrce