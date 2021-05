Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (35) potpisao je u utorak novi jednogodišnji ugovor s Realom iz Madrida, odnosno do 30. lipnja 2022.

“Ovo mi puno znači, ispunjava me ponosom. To znači da ću ovdje igrati deset godina, što nisam očekivao jer sam imao 27 godina kad sam stigao i ogromni su zahtjevi u ovom klubu ako želite zaslužiti da ostanete. Nema ništa bolje nego biti igrač Real Madrida, igrati na Santiago Bernabeu… nema ništa bolje. Svi žele doći ovdje. Uvijek se sjetim kako je bilo teško doći ovdje i htio sam uspjeti bez obzira na sve”, rekao je Modrić z Realovu TV pa progovorio o najvećim uspjesima u dresu Kraljevskog kluba:

“Puno je lijepih trenutaka – osvajanje La Decime, desetog naslova u Ligi prvaka, i osvajanje duple krune 2016./17. je bilo sjajno. 2018. godina je bila nevjerojatna na osobnoj razini, a finale Lige prvaka u kojemu sam najviše uživao bilo je u Cardiffu 2017. Ono što smo napravili u ovih devet godina je neponovljivo. Kada vidite četiri naslova Lige prvaka, da budem iskren, nisam to očekivao.”

🎩 Describe this 𝕃𝔼𝔾𝔼ℕ𝔻 with an emoji… 👇#Modrić2022 | @lukamodric10 pic.twitter.com/dDn2rr1Fpf

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 25, 2021