RAZOTKRIVENA SLABA TOČKA DINAMA: Jeste li vidjeli što se ‘modrima’ dogodilo i zašto toga nije bilo prošle sezone?

Svaki nagli pad ritma, koncentracije, iznenadni prekid dominacije na terenu te na koncu urušavanja sustava ima svoj razlog

Dinamo je pao na Poljudu u sedmom kolu Prve HNL i time je najvećim rivalima, Hajduku, prepustio vodeću poziciju. “Modri” su upisali i prvi poraz ove sezone, ali što je najvažnije pokazali su dva potpuno različita lica u poluvremenima. U prvom su dijelu dominirali i razbijali Hajduk, a u nastavku je bilo sasvim suprotno… Baš prava “džekilhajdovska” izvedba aktualnog prvaka Hrvatske.

No, svaki nagli pad ritma, koncentracije, iznenadni prekid dominacije na terenu te na koncu urušavanja sustava ima svoj razlog. Dinamov razlog potpune metamorfoze u igri, a ujedno i najslabija točka, bio je Arijan Ademi. Kada je na terenu, Ademi je ponajbolji igrač Dinama, na stranu sad svi Olmovi golovi i asistencije, Oršićevi prodori, Gojakovi “zlatni golovi”, Petkovićevi dueli, Livakovićeve obrane, Makedonac je taj koji cijelu tu momčad drži povezanom i u balansu.

Bez Ademija ne ide

Nenad Bjelica mu je, činjenica je, predodredio ogromnu ulogu, a kako i nebi kada čovjek ima izrazit trkački kapacitet, sjajan je u oba smjera, ima dobar kratki “pass”, jak je u duelu, odlično surađuje sa suigračima, timski je igrač dakle, pa sve do toga da se vraća dublje po loptu i iznosi je prema naprijed, sudjeluje i u ofenzivnijoj kreaciji kada treba, duplira na vrijeme, ordinira po međuprostoru, izvrsno odrađuje pressing i na koncu lider je momčadi.

Međutim, tek što je krenulo drugo poluvrijeme Hajduk je mogao do vodstva, ali je požrtvovni Ademi u zadnji trenutak blokirao šut Simića i zaradio ozljedu zbog koje je morao izaći iz igre. I tu je se pojavio problem. Ademi je bio taj koji je u prvom poluvremenu razarao Hajdukovu sponu između obrane i napada, u potpunosti ih je razjedinio i “modri” su mogli parkirati na polovicu Hajduka. Ipak, izlaskom Ademija Hajduk se konsolidirao, a Dinamo raspao.

Vezni red bez Ademija, činjenica je i sada to najbolje vidimo, postaje meki trbuh Dinamove ekipe i treneri u Ligi prvaka, kao i oni domaći, neće trebati puno analizirati i tražiti Dinamu slabu točku, sve se jasno vidi iz ove utakmice protiv Hajduka.

Kako riješiti problem?

Pitanje je kako riješiti problem i zašto se on nije vidio prošle sezone, kada bi Dinamo igrao bez kapetana Ademija u momčadi? Bio je tu Ivan Šunjić, koji je, eto, bez previše pompe i prigovora, ovoga ljeta prodan u Birmingham. Šunjić je bio jedini igrač u Bjeličinoj ekipi koji je mogao, barem djelomično, ako ne i većinski, obavljati Ademijeve zadatke. Katkada je Šunjić zbog sposobnosti da odigra 90 minuta u visokom ritmu, bio gotovo ravnopravan Ademiju, čak su ga mnogi proglasili legitimnim nasljednikom, ali klub ga je odlučio prodati.

I što sada? Zamjene za Ademija nema. Moro ne može odrađivati taj posao, a trenutno je on, iako mu defenziva nije jača strana, najdefenzivniji igrač veznog reda Dinama nakon Ademija. Majer je ofenzivac, Ivanušec centralni s izraženim napadačkim i kreatorskim “skillovima”, Gojak je ofenzivac i to bi bilo to. Koliko će Ademi izostati zbog ozljede to se za sada ne zna, ali zapravo nije niti bitno, jer sve što protivnik Dinama mora napraviti (ako je u stanju naravno) čak i kada Ademi igra, jest pronaći način kako ga iskontrolirati i odsjeći od ostatka momčadi. Činjenica je, Dinamo je bez Ademija upola slabiji, a to se itekako može nazvati slabom točkom. Najgore od svega je što se baš i ne nazire riješenje ovog problema jer Dinamo u ekipi nema igrača sličnog profila Ademijevom, a igrači su o njemu previše ovisni.

Do kraja prijelaznog roka ostao je još jedan dan, a sumnjamo da će klub sada dovesti nekoga tko može simulirati Ademija na terenu, dakle, Dinamo možda ima nerješiv problem.