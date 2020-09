RAZOTKRIVEN VELIKI INCIDENT U KOVAČIĆEVU CHELSEAJU: Suigrač Vatrenog i velika zvijezda usred utakmice napustila stadion

Lampard nikada do sada nije bio ovako bijesan i ostali igrači bili zgroženi Frankovim ispadom

Prošlog vikenda odigrana je jedna od najuzbudljivijih utakmica engleske Premier lige ove sezone. West Bromwich Albion hrvatskog trenera Slavena Bilića odigrao je 3:3 protiv favoriziranog Chelseaja. Bilićeva ekipa imala je vodstvo od čak 3:0 i uspjela ga je do kraja utakmice prokockati, a Chelseajev trener Frank Lampard povukao je ključne poteze kako bi rezultat doveo u egal.

Na poluvremenu je Lampard uveo Cesara Azpilicuetu i Hudsona-Odoija, a u svlačionici je ostavio Matea Kovačića i Marcosa Alonsa. No, tu je došlo do manjeg incidenta. Naime, Kovačić se u drugom poluvremenu vratio na svoje mjesto na tribinu kako bi gledao susret do kraja, ali njegov suigrač Alonso – nije!

Lampard podivljao

Naime, Španjolac je, kako tvrdi The Athletic, odlučio napustiti stadion i nakon što se otuširao otišao je u klupski autobus koji je stajao na parkingu stadiona Hawtorns. Srećom, Lampard nije odmah saznao da mu se jedan od stožernih igrača odmetnuo i okrenuo mu leđa, ali nakon utakmice nakon što je doznao da Alonso nije gdje bi trebao biti je potpuno poludio.

Navodno je nakon utakmice odveo Alonsa nasamo u svlačionicu i tada su se žestoko verbalno sukobili. The Athletic tvrdi, iz izvora bliskog klubu, da Lampard nikada do sada nije bio ovako bijesan i da su ostali igrači bili zgroženi Frankovim ispadom prema Alonsu. Na pressici nakon utakmice Lampard je javno prozvao i okrivio Alonsa za prvi i treći primljeni gol.

The Athletic također tvrdi kako je Alonso vjerojatno odigrao svoju posljednju utakmicu za Chelsea i kako će ga postaviti na transfer-listu. Lampard ne mora previše brinuti za poziciju lijevog beka jer ima još dvojicu igrača na toj poziciji Bena Chilwella i Emersona.