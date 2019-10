RAZOČARANJE, LJUTNJA I OGORČENOST U RIJECI I NA KVARNERU NAKON HNS-OVE ODLUKE: ‘Koja je logika u svemu tome?’

‘Nigdje navijači nisu tako blizu kao na Rujevici’

Odlučujuća utakmica kvalifikacija za Euro između Hrvatske i Slovačke neće se igrati na Rujevici, već u Maksimiru. Vijest je koju je Večernji list jučer plasirao u javnost. Kako se u pisanju VL-a ističe, “sve bi trebalo biti službeno kroz koji dan, kada domaćinstvo utakmice u Maksimiru odobri Uefa. U našem su Savezu uvjereni da bi to trebala biti formalnost, jer Uefa je već imala praksu odobravati tako nešto. Slovački navijači također neće imati ništa protiv, jer umjesto 400-tinjak ulaznica koje su im bile namijenjene za Rujevicu, sada će dobiti 1500-2000 karata”…

Obrat uoči odlučujuće utakmice

Tako je došlo do obrata uoči ključne utakmice koja se nije svidjela ljudima na Kvarneru, kao niti, kako doznajemo, HNK Rijeci. Na Rujevici su još jučer svi bili uvjereni da će 16. studenog biti domaćini utakmici protiv Slovačke, u toj mjeri da su za početak idućeg tjedna imali dogovor s ljudima iz HNS-a da se još jednom prođe organizacijski protokol nužan u takvim situacijama, pri domaćinstvima. I malo je reći da su bili sretni i počašćeni što će imati priliku organizirati tako bitnu utakmicu Vatrenih. Za razliku od nekih klubova, oni nisu htjeli bježati iz svojih prostorija i “evakuirati” zaposlenike što dalje od stadiona da bi još više dali do znanja kako oni ne sudjeluju u organizaciji utakmice, već su htjeli biti tu, na raspolaganju za što god treba jer se radi o nacionalnoj reprezentaciji…

Rujevica također može biti grotlo zbog blizine tribina i terena

Činjenica je da maksimirski grijani travnjak najbolje reagira na niske temperature koje su moguće u studenom, a nekima je logičnije da odlučujuću utakmicu igramo pred 30-ak tisuća ljudi nego pred 8200 u Rijeci. Za spomenuti je kako su navodno neki igrači novinarima rekli kako zadnju utakmicu kvalifikacija protiv Slovačke žele igrati na Poljudu, a ne na Rujevici…

No, Rujevica također može biti grotlo zbog blizine tribina i terena, ali ljudi iz Saveza očito imaju drugačije planove, što potvrđuje pismo za zamjenu domaćinstva koje je otišlo Uefi. U Rijeci se, tako, još nadaju kako će na kraju ipak oni biti domaćini utakmice, a nade polažu u to što još ništa nije službeno…

‘Ako je logika da treba pomoći reprezentaciji, onda je sigurno Rujevica tu u prednosti’

“Shvaćam ako je motiv HNS-u da se dođe do više novca, veće zarade zbog većeg kapaciteta stadiona u Maksimiru nego što je to slučaj na Rujevici. To je jedino što je razumljivo. Ovo drugo za atmosferu i pritisak, pa nigdje ne možeš napraviti pritisak kao na Rujevici. Nigdje navijači nisu tako blizu. Bosna i Hercegovina igra u Zenici a ne u Sarajevu jer su tribine blizu terena, pa se stvara veći pritisak na protivničke igrače. Ako je logika da treba pomoći reprezentaciji, onda je sigurno Rujevica tu u prednosti. No, ako je logika da treba zaraditi više novca ili većem broju ljudi pružiti mogućnost da vidi utakmicu, onda OK”, govori nam neslužbeni izvor i ističe kako su u Rijeci ogorčeni i ljuti mogućnošću promijene domaćinstva, tim više jer je prvotno dogovoreno da se igra na Rujevici…

Službenog komentara na Rujevici još nema

“Nigdje se kao na Rujevici ne osjeti pritisak publike zbog same konfiguracije stadiona”.

Vrijedi spomenuti kako službenog komentara na Rujevici još nema iz jednostavnog razloga što u riječkom prvoligašu nikakvu službenu informaciju po tom pitanju nisu ni dobili. Kontaktirali smo i predsjednika HNK Rijeka i dopredsjednika HNS-a Damira Miškovića da nam se referira na spomenuto, ali nismo uspjeli doći do njega.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju još samo jedan bod u skupini E dijeli od plasmana na Euro 2020.