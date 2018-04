RAZOČARANI ZORAN ZEKIĆ ZA NET.HR: ‘Više ne želim razgovarati s igračima. Neka se pokažu, imaju još mjesec dana vremena’

Zoran Zekić za Net.hr prokomentirao je jučerašnji iznenađujući poraz od Rudeša u Kranjčevićevoj

Četvrtoplasirana momčad HNL-a Osijek jučer je upisala tek četvrti prvenstveni poraz u tekućem prvenstvu, ali neuspjeh u Kranjčevićevoj protiv Rudeša (0-1) poprilično je razočarao i naljutio trenera Zorana Zekića.

Ne sjećamo se kad je vinovnik osječkog uspjeha, nogometne renesanse u gradu na Dravi, bio toliko razočaran kao što je to slučaj nakon ovog poraza. Čak je na kraju i najavio svoj mogući odlazak…





‘Nije me naljutio toliko rezultat, nije problem izgubiti’

“To je odgovornost prema klubu, prema predsjedniku. Nije me naljutio toliko rezultat, nije problem izgubiti. Ovo je nama tek četvrti poraz u prvenstvu ove sezone. Međutim, toliko nehrabrosti, toliko nepreuzimanje odgovornosti, nikakve ideje u igri, izgledalo je tužno i žalosno… radimo kao majmuni, iz dana u dan radimo k’o konji, i onda padneš na ovakav način, bez ispaljenog metka. To je ono što najviše boli”.

Bezopasni, mlitavi Osječani, tako su prekinuli sjajni niz i nakon 39 uzastopnih utakmica u svim natjecanjima i 321 dana nisu zatresli mrežu suparnika. Prekinuli su Osječani i seriju od šest kola bez poraza i upisali prvi na gostovanju nakon 155 dana…

“Više niti ne želim niti sjediti s igračima. Što ću s njima razgovarati. Imaju do kraja prvenstva još mjesec dana, neka se pokažu tko je za ovaj klub, tko želi igrati u njemu, a tko ne?! Tko je spreman napredovati dalje, tko nije spreman… Želim znati tko se želi dalje boriti za više ciljeve. Ne želim nikakav komfor, nikakakav komoditet, nikakvo zadovoljavanje sa stvarima, malim ili velikim, iz dana u dan se mora raditi”.

‘Ne želim se zadovoljavati trenutnim rezultatima’

Zekić je na naše pitanje “jesu li mu čelnici kluba što kazali nakon poraza”, jasno dao do znanja:

“Mi ništa. Ja sam, daj Bože, ispunio cilj Uprave i ove godine, a to je borba u Europi i nastup u Europi i sljedeće sezone. Imamo plan koji je predsjednik kluba stavio ispred nas i apsolutno idemo u tom smjeru. Borba je svakim danom, selekcija, karakter u razmišljanju, kvaliteta, to će biti presudno za selekciju u mojoj momčadi. Da, digli smo ljestvicu u klubu. Prošle godine smo gubili od Dinama, Rijeke i Hajduka glatko, a dobivali tzv manje utakmice. Ove godine, međutim, dobivamo te jače utakmice, dobri smo u njima, a onda kiksamo u manjima. Jednostavno, nedostaje nam taj neki impuls, hrabrost… sve je meni jasno da je to tranzicija, da smo u situaciji na koju nismo naviknuli, ali se moramo s time naučiti nositi. Sad kad bi prvu i drugu godinu stavili sve zajedno, onda bi zaista bili na puno boljem tragu. Ne znam, ja se prvi ne želim zadovoljavati trenutnim rezultatima, ja sam prvo kritičan prema sebi, pa se ljudi pitaju ‘zašto, pa ovako, pa onako’… Jednostavno, neke stvari ne želim skrivati. Tako se moraš prvo postaviti kao čovjek, kao trener, moraš prvo analizirati sebe jer ćeš samo tako napredovati”.

‘Predsjednik želi da budem tu, ja imam obvezu prema njemu’

Trener Osijeka je, nadalje, istaknuo i sljedeće:

“Predsjednik želi da budem tu, ja imam obvezu prema njemu, a i sebi da napravim klub što jačim u igračkom smislu. Mislim da smo puno toga napravili, ne želim podleći pritiscima. Ne treba meni nitko sa strane da mi kaže kako stoje stvari, da bi mi netko ‘suflirao’, ja sam s tim momcima svaki dan i jako dobro znam što mogu, što ne mogu u datom trenutku”.

Mislite li da će ovaj poraz još više izazvati nezadovoljstvo dijela navijača koji iz nekog razloga nisu zadovoljni rezultatima Osijeka ove sezone?

“Uvijek će biti nezadovoljnih, nema trenera na svijetu koji se nakon nekog vremena ne nađe u takvoj situaciji. Koji kaže da nije tako, taj pojma nema. To nije samo slučaj u Hrvatskoj, nego i drugdje. Pa vidite samo slučaj sa Zidaneom. Čovjek osvoji dvije Lige prvaka, izgubi pet utakmica, pa krenu nezadovoljstva. Pa sad Guardiola izgubi dvije utakmice sa Cityjem i sad on nema pojma. Uvijek imaš pristalica, oponenata, na kraju krajeva želim živjeti u pozitivi, ali ne želim sam sebe lagati. Imam svage i volje da napravim Osijek još jačim klubom, da gradu darujem još bolje rezultate. Vidjet ćemo što će biti”, zaključio je Zoran Zekić.