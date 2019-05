Nenad Bjelica razočaran porazom u finalu Hrvatskog kupa

Trener Dinama Nenad Bjelica bio je razočaran porazom u finalu Hrvatskog kupa od Rijeke. Ovo je prvi veliki uspjeh u Bišćanovoj eri, stoga je Bjelica samo mogao čestitati svom kolegi. Tijekom susreta, Bjelica je u nekim trenucima izgledao izgubljeno, zabrinuto, šokirano, očajno… Nije baš da je imao u čemu uživati, njegovi pulenovi već su nakon 45. minuta gubili 2:0.

U drugom poluvremenu, imao je nešto više razloga za veselje, optimizam, posebno nakon Oršićevog gola za 1:2, ali Sluga ga je u potpunosti bacio u očaj obranivši penal Olmu.

“Čestitke Rijeci na pobjedi, zasluženo su pobijedili, bolje su iskoristili svoje šanse, mi svoje nismo. Nismo zabili iz penala u najvažnijem trenutku, kad se lomilo. Da smo zabili, bilo bi to drugačije. Očekivali smo čvrstu Rijeku, to je nogomet, nekad iz tri polušanse zabiješ tri gola. Ne želim reći da su to bile polušanse, ali nismo dobro reagirali. Igračima sam na poluvremenu kazao da možemo okrenuti utakmicu. Kvržićev gol je fenomenalan, valjda jednom u životu zabiješ takvo što. Mi smo riskirali sustavom u drugom dijelu s dva napadača, ali nismo uspijeli. Moramo biti zadovoljni sezonom. To je nogomet, biti bolji sutra i sljedeće sezone osvojiti duplu krunu”, kazao je trener Dinama Nenad Bjelica za kamere HTV-a.

Nogometaši Rijeke pobjednici su hrvatskog Kupa nakon što su u finalnom susretu igranom u Puli na stadionu Aldo Drosina pred 6.742 gledatelja pobijedili Dinamo sa 3-1. Bilo je to fantastično finale i zaslužena pobjeda Rijeke koja je po peti put osvojila ‘Rabuzinovo sunce’, pri čemu drugi put u posljednje tri sezone, dok je Dinamo u svom 22. finalu doživio sedmi poraz.

Golove u pobjedi Rijeke zabili su Antonio Čolak (13), Tibor Halilović (40) i Zoran Kvržić (84), dok je strijelac za Dinamo bio Mislav Oršić u 63. minuti. Dinamo je u 73. minuti imao jedanaesterac za izjednačenje, no Simon Sluga je fantastično obranio udarac Daniju Olmu.