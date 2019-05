RAZGOVARALI SMO S VAHOM O PRIČI KOJA SE POJAVILA U MEDIJIMA I SEZONI NA IZMAKU: ‘Neki očito traže sukobe, ali bilo je kaotično’

Francuski mediji pisali su kako je Vaha koji vodi Nantes u sukobu s predsjednikom kluba, a slavni trener sada govori za Net.hr o stanju u klubu, sezoni na izmaku, francuskoj ligi…

Do kraja francuskog prvenstva još su dva kola, ali sve se više manje – zna! PSG je obranio naslov, drugi je Lille, dok je treći najvjerojatnije Lyon. Saint-Étienne je četvrti s 4 boda manje od Lyona (66 bodova), Montpellier je trenutno peti, a Marseille je na šestom mjestu, s dva boda više od Nice (53).

Što se tiče Nantesa, momčadi koju vodi bivši trener Dinama Vahid Vaha Halilhodžić, ona se nalazi na desetom mjestu. Vaha je momčad preuzeo početkom listopada prošle godine koja se tada nalazila na pretposljednjem, 19. mjestu francuske lige sa svega šest osvojenih bodova. Kako nam je tada bio rekao u intervjuu za Net.hr, Nantes je njegova sudbina…

Došao kao spasitelj u svoj Nantes i opravdao ulogu

“Nažalost, svaki put kad sam preuzeo neki klub bio je u velikim problemima, posebno u onim sportskim. Ovu ponudu sam prihvatio samo zato što se Nantes, klub u kojem sam proveo pet, šest divnih godina, nalazi u toj situaciji u kojoj se nalazi. Da me bilo koji drugi klub tražio u istoj situaciji da vodim njihovu prvu momčad, ja bih ga odbio jer sam imao znatno boljih ponuda, i financijskih i onih sportskih, rezultatskih. Međutim, osjetio sam moralnu, etičku, sportsku i ljudsku potrebu da odgovorim na poziv i pomognem klubu”, kazao nam je tada je Vahid Halilhodžić, o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Halilhodžić je na kraju spasio klub od ispadanja iz elitnog razreda francuskog nogometa, ustabilio ga na sredini ljestvice što je i bio cilj, te je nanizao pet pobjeda što za rukom niti jednom treneru tog kluba nije pošlo 18 godina. Od tih pet pobjeda, Vaha je sa svojim nogometašima uzeo bodove Lyonu 12. travnja (2-19, te prvaku PSG-u na svom travnjaku 17. travnja, u zaostalom susretu 28. kola.

U posljednjem kolu Nantes je remizirao sa Niceom 1-1 prošle subote:

Nantes under coach Vahid Halilhodzic is a team to fear. ✅ Nantes 2-1 Lyon

✅ Nantes 3-2 PSG

✅ Nantes 3-2 Amiens

✅ Marseille 1-2 Nantes

✅ Nantes 3-0 Dijon 5 wins in a row. pic.twitter.com/2E9K9JkCv5 — BiHfootball (@BiHFootball) May 8, 2019

O Emilijanu Sali i teškom periodu za klub

“Sezona je bila teška i turbulentna. Od kad sam došao u klub, prva momčad je bila na 19. mjestu, a sad smo na 10. To je fantastičan rezultat, bez obzira na poteškoće koje smo imali. Kad kažem poteškoće, tu posebno mislim na tragediju Emiliana Sale, našeg bivšeg igrača koji nas je vodio do tog trenutka. Ta tragedija nas je jako pogodila, mene osobno i sve ljude u klubu. Igrači, stručni stožer, nitko nije mogao doći sebi kad se pročulo što se dogodilo. Bio je to jako težak period za nas što se tiče našeg rada, treninga, odigravanja utakmica, svakodnevnih nogometnih obveza. Nije to bilo lako za nikoga. To oko Emiliana je trajalo gotovo dva mjeseca, na kraju je tijelo pronađeno, obavljen je pogreb, puno se o tome pisalo, pričalo.

Sve je to utjecalo na stanje igrača, bilo je teško, igrači su bikli pravi heroji da su to sve izdržali i našli snage, volje i ambicije da isplivaju na površinu, u konačnici dobro zaigraju. Tako da nam je ovaj rezultat jedna nagrada za sve što smo prošli u drugom i trećem mjesecu”, objasnio nam je Vahid Halilhodžić o kojem su francuski mediji prošlog tjedna pisali u kontekstu trenera kojem ipak nije sve tako ružičasto u klubu, odnosno trenera koji zahtjeva jednu stvar. Francuzi pišu kako je Vaha rekao da, ukoliko predsjednik Kita želi da ostane, će morati izdvojiti novac za pojačanja.

“Želim jaču momčad sljedeće sezone, tako da je sve sad u njegovim rukama. Posljednjeg dana zimskog prijelaznog roka doveli su mi igrača i samo tako mi to rekli, bez da me se što pitalo. Zove se Antonio Mance, tako su mi rekli. Nikad nisam čuo za njega i to ne može tako. Ako ostanem, želim odlučivati o transferima i igračima koji dolaze”, Vahina je izjava koju su prenijeli francuski mediji…

Profimedia, AFP

‘Nisam još birao igrače za narednu sezonu’

“Ma, još nisam ništa niti birao za sljedeću sezonu. To su raznorazne priče. Svaki prijelazni rok je kompliciran. Traže se očito sukobi u svemu tome. Što će se dogoditi? Vidjet ćemo, ali bih volio da Nantes, jedan od najvećih klubova Francuske koji je osam puta bio prvak, nađe mogućnosti, i financijske i sportske, da igra u Europi. To je moj cilj, kao i cilj mnogih ljudi. Nadam se kako ćemo biti dobro spremni za nadolazeći prijelazni rok”, istaknuo je Vahid Halilhodžić.

Znači, predsjednik vam ne radi vam iza leđa, niti vam gura svoje igrače? Upitali smo Vahida Halilhodžića…

“Ma ne, to su samo priče koje novinari potenciraju. Pa, znate i sami da sam ja tek ove sezone došao u Nantes, nisam u biti mogao niti birati igrače. Prema tome, vidjet ćemo što možemo dovesti u nadolazećem prijelaznom roku. Prijezani rok puno ovisi o financijama, u biti novac je tu najbitniji, vidjet ćemo hoćemo li se moći tu postaviti ozbiljno i što će biti. Ja imam ugovor s Nantesom na još godinu dana, ipak je to klub u kojem sam igrao, proveo sam u njemu lijepe godine, ostvario dobre rezultate i zbog toga sam i došao u njega, u jednoj dramatičnoj situaciji. Stanje je bilo kaotično, teško, ipak smo uspijeli naći snage i umijeća da izađemo na teren svaki put sve bolji, i eto nas sad tu gdje jesmo”.

Za kraj nam je Vaha prokomentirao poredak u francuskoj prvoj ligi:

PSG-u, Lille, Lyon i Marseille

“PSG, Lille i Lyon su velike momčadi koje imaju novac, velik budžet. Parižani su u posljednjem dijelu natjecanja imali poteškoća, izgubili su neke utakmice, imali su dosta povrijeđenih igrača, pa im je to malo poljuljalo situaciju. To neočekivano ispadanje od Man Uniteda u Ligi prvaka, prouzrokovali su im problema jer su, k’ tome, izgubili dva Kupa. Ove sezone su osvojili samo jedan trofej.

Tako da im se sezona smatra neuspješnom. Međutim, najveće njihovo razočarenje je ipak ispadanje u četvrtfinalu Lige prvaka. Lille je imao izvanrednu sezonu, imaju mlade igrače u napadu, a Lyon poslije PSG-a ima najbolji sastav. Međutim, nisu bili konstantni u igrama, znali su slaviti protiv PSG-a, a u istom trenutku znali su gubiti od zadnjeg na tablici. Tako da su na kraju završili na mjestu na kojem i zaslužuju”.

U derbiju 36. kola Lyon je prošlu nedjelju na gostovanju pobijedio Marseille s 3-0, a od 67. minute domaćin je igrao s igračem manje nakon što je isključen Duje Ćaleta-Car. Marseille ovu sezonu nije briljirao, oni su razočarenje…

“Ma, u Marseilleu su događaju svakakve stvari. Nitko nije zadovoljan rezultatima, nisu uspjeli u svojim planovima, tako da su na meti kritika svi, od predsjednika, dopredsjednika, menadžmenta, trenera, preko stručnog stožera do samih igrača… Očekuju se radikalne promjene u svim strukturama, na svim razinama i porama kluba, kao i u samoj momčadi. Po novinama se pišu mnoge stvari”, zaključio je Vahid Halilhodžić.