PREDSJEDNIK NK OMIŠA O TRETMANU ORGANIZATORA PREMA DJECI KOJI JE UZBURKAO DUHOVE: ‘Ne mora nitko udariti Luku Modrića, ali…’

‘Ne mora nitko udariti Luku Modrića, ali dijete se može poskliznuti pa s kišobranom ubosti drugo dijete u oko’

Već danima u gradu na ušću Cetine traje nedoživljena euforija, barem kad se radi o onim najmlađima. Cijeli je Omiš u slavljeničkom raspoloženju. Njihov klub slavi 100. rođendan, a kao rođendanski poklon tom četvrtoligašu dolaze aktualni svjetski doprvaci. Kiša je nemilice padala u Omišu ovih dana, ne bi čovjek rekao da je kraj svibnja nego da je jesen. Ali ni jesenski ugođaj nije mogao zaustaviti sve one koji su naumili kupiti kartu za spektakl koji će Omiš sigurno pamtiti.

Očekuje se više od 5000 ljudi

Ulaznice su planule u roku odmah. Nisu sve išle u prodaju. Kako su nam rekli u klubu, ipak je rođendan NK Omiša pa se dio karata morao podijeliti bivšim igračima, legendama kluba, kako to već ide… Cijeli grad živi za utakmicu, u četvrtak popodne škole su radile skraćeno kako bi djeca stigla u 17 na otvoreni trening, a u petak su najavljeni dolasci svih omladinskih pogona klubova iz okolice Omiša na utakmicu koja počinje u 15 sati.

U Omišu je već odavno sve podređeno dolasku reprezentacije, ne samo travnjak, uređivale su se i svlačionice, popravljale tribine, iz Sinja je dopremljena i montažna tribina na koju stane oko 1500 gledatelja, tako da će ukupni kapacitet stadiona Anđelko Marušić Ferata, koji je dobio ime po legendarnom igraču Hajduka, biti oko 5200, 5300 ljudi.

Najveća utakmica za NK Omiš i grad

“Bez lažne skromnosti, ovo je najveća utakmica za NK Omiš i sam grad. Dovesti hrvatsku reprezentaciju, drugu na svijetu, ludnica mi je ovih dana, zovu me sa svih strana, nikad ovako nešto nisam doživio. Ovdje svi živi pričaju samo o utakmici, o reprezentaciji Hrvatske. Jučer je padala kiša cijeloga dana, a bilo je sigurno oko 1500 djece uz mnoštvo novinara i televizija. Pada kiša, a tebi dođe 1500 djece. Evo, danas je izašlo sunce, ma ne znam, evo ne mogu niti pričati, mogu samo pretpostaviti kako ću to danas izdržati, ma ni to ne mogu. Hoću li uopće izdržati, iskreno… Jučer je naš pročelnik za sport suzu pustio kad je vidio tu djecu da kisnu, da viču Luka, Ivane, ma čudo svjetsko”, kazao nam je predsjednik NK Omiš Vedran Kovačić u petak ujutro, nekih pet sati uoči početka utakmice.

Čovjek koliko je uzbuđen valjda uopće nije ni spavao. Jasno je i zašto, ne dolazi hrvatska nogometna reprezentacija u grad svaki dan i ne slavi se 100. rođendan kluba stalno. Ovo su trenuci za pamćenje za cijeli kraj, ovako nešto događa se valjda jednom u životu.

“NK Omiš je organizator događaja, domaćin, ali mi bez grada Omiša ništa ne bismo mogli napraviti. Gradski pogon nam je tu uskočio, ovdje je hrpa volontera, ljudi su nam pomogli obojiti tribinu, fasadu, grad se totalno angažirao. Gospodin gradonačelnik i pročelnik za sport. U konačnici, najveća zasluga ide našem Ivanu Perišiću, kao i izborniku Zlatku Daliću.

‘Ovo je događaj za žene, ljubitelje nogometa, oni će posebno uživati’

Izvršni odbor HNS-a kazao je kako pristaje na dolazak, i njima isto hvala. Mi smo ih zvali, a oni su rekli da će Hrvatska doći na rođendan. Cijelo vrijeme govorim kako je ovo događaj za djecu, žene, ljubitelje nogometa, oni će posebno uživati, za njih ovo sve radimo. Ovo je fešta kluba, grada, svih nas”, objašnjava nam uzbuđeni Vedran Kovačić kojeg smo morali upitati što se to točno dogodilo jučer za vrijeme otvorenog treninga. Među roditeljima koji su svoju djecu poslali da gledaju Vatrene je i Omišanka Danica Sičić. Ona je ogorčena na organizatore zbog tretmana prema djeci.

“Naime, osiguranje nije htjelo puštati djecu s kišobranima da se dive svojim junacima, hrvatskim reprezentativcima. Oni su sanjali ovaj trenutak, a u Omišu je padala jaka kiša i morali su doći s kišobranima. Zar su naša djeca huligani pa se s njima tako mora postupiti? Djeci do 13 godina pregledavali su torbe. Sram ih može biti! Neka se srame zaštitari ili oni koji su im dali takve naredbe. Zar HNS misli da će naša djeca nekoga napadati? Trebali su valjda djecu okrenuti naglavačke da shvate nisu naoružana! Čujem da su neka djeca i plakala zbog ovakvog postupanja”. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Netko mi je rekao da su djeci oduzimani kišobrani’

Kovačić nam je na to kazao sljedeće:

“Čuo sam za to, netko mi je rekao da su djeci oduzimani kišobrani. Ljudi nisu svjesni da ne može biti kišobran dva metra od Luke Modrića. Mislim, netko ulaže u Luku Modrića… Ili kraj Ivana Perišića, Zlatka Dalića, da sad ne nabrajam. Netko nekog može gurnuti, netko može pasti, ali oni to ne shvaćaju, njima je ovo, ma ne znam što… Ne mora nitko udariti Luku Modrića, ali dijete se može posklizniti pa s kišobranom ubosti drugo dijete u oko, ili što već… Tribine, sklisko, pada kiša, milijun djece, netko nekog gurne, ovaj se nabode, izbije mu oko, da sad ne govorim o ružnim stvarima. Ja to tako gledam. Uglavnom, netko je plaćen da čuva red, netko je plaćen za nešto drugo, ja sam volonter u klubu, svatko radi svoj posao. Kako bilo, svi ćemo zajedno danas uživati, to je sigurno”, zaključio je Vedran Kovačić.