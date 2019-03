‘Da se igra protiv ozbiljnije momčad, onda ne bi moglo funkcionirati s Brekalom na desnom beku’

Start aktualnih svjetskih doprvaka danas na Maksimiru od 20.45 protiv Azerbajdžana Nikole Jurčevića sportska je tema dana u hrvatskim medijima. Reprezentacija igra s gotovo cijelom promijenjenom obranom. Izbornik Zlatko Dalić ne može računati na čak devetoricu igrača koji su sudjelovali na SP-u proteklog ljeta.

Dalić u Zagrebu ima 23 nogometaša i što je najbitnije svi su zdravi. Rubrika “nedostaju” tako se nije širila, ostala je ista. Lovren odrađuje kartone, a Vrsaljko, Pivarić, Pjaca, Mitrović, Jedvaj vuku ozljede.

Dalić odlučio poštediti Rebića i Brozovića

Od ukupno 11 igrača koji su nastupili u finalu SP-a u sudaru s Francuzima, protiv Azerbajdžana polovica ih neće igrati, ali senatori momčadi su tu: Modrić, Rakitić, Perišić i Vida. Isto vrijedi i za Andreja Kramarića koji bi trebao startati u prvih 11.

U hrvatskim medijima se jutros pojavila i informacija kako se Dalić poštediti Antu Rebića i Marcela Brozovića za ovaj dvoboj, a umjesto njih trebali bi zaigrati Bruno Petković, debitant u reprezentaciji, i Mateo Kovačić.

Brekalo na desnom beku, na raspolaganju je i Bartolec

Također, čini se kako je izbornik našao rješenje za problem koji je eskalirao. Naime, umjesto nezamjenjivog Šime Vrsaljka startat će mladi Josip Brekalo, a na raspolaganju još ima i Karla Bartoleca koji igra za norveški Nordsjaelland, a kojem je Dalić uručio pretpoziv.

Brekalo inače igra kao lijevo krilo koje voli ‘operirati’ i u sredini, te se dijagonalno zabijati. No, isto tako igrač je koji može igrati na toj poziciji u oba smjera, vrlo je brz pa Dalić može igrati i na tu “kartu”. No, samo u ovoj utakmici, u Budimpešti će biti drugačije…

“Karla Bartoleca toliko dobro ne poznajem, jer kad je on bio u Lokomotivi ja nisam bio. Međutim, ako se odluči za Brekala onda je jasna namjera izbornika Zlatka Dalića što s tim želi postići. Ima izbornik malo problema s ozlijeđenim igračima, ali da se igra protiv neke dosta ozbiljnije momčadi što se tiče napadačkog dijela, onda ne bi to moglo funkcionirati s Brekalom na desnom beku, po meni.

Kalinić ili Livaković?

Međutim, kako se radi o reprezentaciji koja je objektivno slabija od naše, onda vjerojatno izbornik smatra da će prema naprijed Brekalo donijeti dosta toga”, objašnjava nam trener Lokomotive, trenutno četvrtoplasirane momčadi HNL-a.

Na pitanje kome bi on dao šansu na golu Kaliniću ili Livakoviću, odgovara:

“Izuzetno teška odluka. Obojica su fantastični. Ne bi se usudio govoriti, koga god izbornik stavi neće pogriješiti. Jako teška dilema u svakom slučaju. Ponavljam, koga god izabere neće pogriješiti. Što se tiče same utakmice, jako je bitno da s pobjedom startamo u kvalifikacijama. Bez obzira što smo dosta oslabljeni što se tiče udarnog sastava. Ipak je razlika u kvaliteti između Hrvatske i Azerbajdžana velika.

Tako da igrači koji budu igrali, ne sumnjam u to, svoj posao odradit će dobro. Ipak se radi o nogometašima koji posjeduju visok stupanj kvalitete. No, ne smijemo nikog podcijeniti jer je pokazalo da, ako ne uđeš maksimalno u susret, da ti se to može odbiti od glavu. No, ne vjerujem da će tu biti nekih problema, igramo pred svojim navijačima i idemo po tri boda”, zaključio je Goran Tomić.

Vjerojatni sastav Hrvatske protiv Azerbajdžana: L. Kalinić – Brekalo, Vida, Ćaleta-Car, Barišić – Modrić, Kovačić, Rakitić – Kramarić, Perišić – Petković