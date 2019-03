RAZGOVARALI SMO S ČOVJEKOM KOJI SE NAMEĆE KAO DALIĆEVO RJEŠENJE: ‘Spreman sam, motiviran i željan dokazivanja

Porazgovarali smo s lijevim bekom Glasgow Rangersa i Vatrenih Bornom Barišićem na dan okupljanja reprezentativaca u Zagrebu

Ne sjećamo se kad je hrvatska nogometna reprezentacija imala toliko problema u obrani s ozljedama uoči početka nekih kvalifikacija, kao što je to sad slučaj. Nedostaju tri prva beka reprezentacije: Šime Vrsaljko, Ivan Strinić, Josip Pivarić, a posljednji igrač koji je zbog teške ozljede ligamenata otpao je i talentirani ofenzivac, krilni napadač Fiorentine Marko Pjaca.

Tako su uoči prvih utakmica u kvalifikacijama sve oči uprte u izbornika Zlatka Dalića koji sad mora posezati za novim rješenjima. Upravo je jedno od rješenja na toj lijevoj bekovskoj strani Borna Barišić. Bivši kapetan Osijeka, sad igrač Glasgow Rangersa, ozbiljan je kandidat da kao zamjena za Strinića i Pivarića uleti u prvu momčad Vatrenih. “Dok nekom ne smrkne, drugom ne svane”, rekli bi smo…

‘Znam ja dobro kako je to, imao sam tih problema’

“Znam da imamo problema s ozljedama, nikad takva situacija nije dobra, pa makar nekom otvarala priliku za nastup u momčadi. Znam ja dobro kako je to, imao sam i ja tih problema prošlu sezonu čitavo vrijeme, ali to je u nogometu tako. Nekad si dobro, nekad nisi, nekad si ozlijeđen, nekad si u potpunosti zdrav i možeš dati sve od sebe i pokazati svoju kvalitetu”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Borna Barišić i nastavio:

“Ne sumnjam da ćemo mi to super odraditi. Ne treba se brinuti oko toga. Protivnike treba ozbiljno shvatiti. Ipak svi danas igraju nogomet, koliko god se radilo o nekoj uvjetno rečemo slabijoj reprezentaciji. Mi moramo preuzeti ulogu favorita kao što i jesmo. Ali ponavljam, u svaku utakmicu se mora ući sa 100% jer jedino na taj način ćeš uzeti potrebne bodove i pobijediti”.

Dugo godina, još tamo od odlaska Roberta Jarnija iz reprezentacije, poteže se ta problematika na tom lijevom beku. Danijel Pranjić dugo je nakon Jarnija igrao lijevog bočnog. Bilo je tu eksperimenata i u obliku Joea Šimunića, stopera, kojeg je bivši hrvatski izbornik Otto Barić dosta forsirao na toj poziciji.

Anthony Šerić bio je također u jednom periodu najbolja opcija za tu stranu, ali ga Barić nije htio zvati u reprezentaciju jer je ovaj u jednom intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji rekao kako je Barić “seljak kojem su se tresle gaće u razgovoru s engleskim izbornikom Erriksonom“…

Problematična lijeva bočna pozicija

Dolaskom Ivana Strinića, problematična pozicija je donekle zakrpana. Kad kažemo donekle, mislimo na to da Strinić u hrvatskoj javnosti nije baš ulijevao povjerenje. Ponekad je Strina odigrao dobro, ponekad je bio “rupa”, ali ako Napolijev bivši trener Maurizio Sarri nije vidio nikakav problem u tome da ga zauzvrat redovito koristi u Europi, zašto bi ga onda itko vidio?

Sjetimo se samo kako je odigrao na SP-u u Rusiji ovog ljeta, a sjajno ga je mijenjao Josip Pivarić koji je na turniru zaigrao u 4 utakmice (Island, Danska, Rusija i Engleska) i bio taj dodatni impuls osvježenja i agresivnosti, u trenucima kad su naši već bili umorni. Je li sad došao i Borna Barišić na red?

“Ne bih baš pričao o nekoj problematici na toj lijevoj strani, ne bih ja baš to tako govorio. Sigurno da će između mene i izbornika biti razgovora. Za mene je nabitnije da sam ja spreman, da se dobro osjećam i da sam motiviran. Kad dođeš u reprezentaciju uvijek si motiviran. Ipak su dečki bili drugi na SP-u i sukladno s tim očekivanja javnosti su porasla. Izbornik će odlučiti tko će igrati, ne želim pričati o tome. Ponavljam, spreman sam i to je najbitnije”, govori nam Barišić.

Na našu konstataciju da je trenutno ozbiljno rješenje za tu lijevu bočnu stranu zajedno još s Antonijom Milićem i Leovcem, jer sumnjamo da će izbornik posezati za nekim eksperimentima poput onog s Tinom Jedvajem protiv Španjolske u Zagrebu, rekao nam je:

“Taktičke varijante su na izborniku, na meni je da odigram što bolje, da pokušam uzeti poziciju, kao i svaki igrač. Inače, ja ne volim pričati o situacijama ‘tko će, zašto će, što bi bilo kad bi bilo’… Ja sam igrač i na meni je da dam sve od sebe, da se dokažem i da budem spreman kao napeta puška, spreman i željan dokazivanja. Kako izbornik odluči, tako će i biti. Osjećam se dobro, sve je super. Najvažnije je da me ozljeda ne muči”.

‘Najbolji sam s Vidom, ipak je on moj Slavonac’

Borna se tijekom ponedjeljka na reprezentativnom okupljanju u Zagrebu susreo sa svojim suigračima u nacionalnoj momčadi:

“To su sve moji prijatelji, međusobno smo svi prijatelji, svi smo Hrvati kako se ono kaže. Svatko dođe iz strane zemlje, većina barem, pa se ljudi zažele jezika, domovine, prijatelja… Zaželiš se svoga. Naravno da imamo puno tema za razmijeniti, imamo o čemu pričati. Sa svima sam super, takva sam osoba. Nemam nikakvih problema s tim, ali s kim sam nekako najbolji, vjerojatno s Vidom. On je moj Slavonac, dragi moj Videk”.

U četvrtak 21. ožujka Vatreni na Maksimiru od 20.45 otvaraju kvalifikacije za Euro protiv Azerbajdžana Nikole Jurčevića…

“Logično je da ih ne poznam baš najbolje, ali ne pozna ih nitko osim eventualno stručnog stožera za koji sam siguran da ih je dobro proanalizirao. Ne sumnjam da će nas s njima jako dobro upoznati. No, morat ćemo biti oprezni. Ne bježati od uloge favorita, to nije upitno, ali moramo ući u susret 120 %. U tom slučaju, na taj način, siguran sam da onda problema neće biti”.

Upitali smo Bornu Barišića i da nam prokomentira trenutku turbulentnu situaciju u Osijeku koji je u krizi. U posljednja 4 kola izabranici Zorana Zekića ne znaju za pobjedu. Imaju dva remija 1-1 protiv Osijeka i Lokomotive u Gradskom vrtu i uvjerljive poraze od Dinama na Maksimiru 3-0 i od Rijeke jučer na Rujevici 3-1…

‘Puno se stvari dogodilo i nakupilo, svatko nosi dio krivice u NK Osijek’

“Gledam svoj Osijek stalno, pratim ih stalno, čujem se sa svima, znam sve što se događa i o čemu se radi. Gledajte, puno se stvari dogodilo i nakupilo, svatko nosi dio krivice. Nema direktnog krivca. No, kad prodaš toliko igrača i imaš problema s ozljedama ili s nedovođenjem adekvatnih pojačanja, igrača bez iskustva, doduše kvalitetnih pojedinaca ali bez iskustva, onda to sve krene prema dolje.

Uz to, dolazi i do navijačkog nezadovoljstva pa se balun frustracija napuni i eto problema. To sad ne izgleda dobro i odražava se na igru. Dugoročno, oni su na dobrom putu”, izjavio je Barišić i za kraj razgovora se osvrnuo na Petra Bočkaja, svog bivšeg suigrača i prijatelja, talentiranog 22-godišnjeg nogometaša koji je početkom ožujka izbačen iz NK Osijek zbog skandala koji je prouzročio.

O slučaju Bočkaj

Naime, nakon što je 1. ožujka nazočio koncertu srpskog pjevača Saše Matića u dvorani Gradski vrt, Bočkaj se dovezao Mercedesom AMG E na Ininu benzinsku crpku u društvu nekoliko ženskih osoba. Sa preko jednog promila alkohola u krvi zaletio se u prodajni prostor benzinske, zabivši se u pult iza kojeg je bila djelatnica.

Odmah nakon toga odšetao je do automobila svoga prijatelja koji ga je odvezao kući gdje su ga policajci u roku od sat vremena uhitili.

Čitav slučaj odjeknuo je u medijima, puno se prašine diglo… Ipak, čini se da Bočkaj, koji već ima zabranu upravljanja vozilom zbog ranijih prekršaja, nije namjerno napravio incident, već je u alkoholiziranom stanju ubacio u pogrešnu brzinu. I policija je ranije kazala kako Bočkaj nesreću nije izazvao namjerno…

“Ja se samo nadam da će on iz ovoga izvući pouku, ono najbolje. Nek’ mu je ovo najgore što mu se dogodilo. Svi mi imamo neke svoje probleme, ali on je ipak sportaš, poznati nogometaš i na njega se drugačije gleda, pod posebnim povećalom. Pa, mogao je nekog ubiti, ne dao Bog da je nekog zgazio, imao bi na savjesti to čitav život i uništio bi život sebi i drugima. Ja ne sumnjam u njega, on je jako dobar dečko, pozitivan, ne iskvaren. Najbolje nakon svega što se ništa nikom nije dogodilo. Mora se početi kontrolirati”, zaključio je Borna Barišić.