RAZBUKTALA SE KORONA U SLAVNOM TALIJANSKOM KLUBU: Čak trojica Hrvata ugrožena. Potvrđeno 14 novih slučajeva zaraze

Nimalo dobre vijesti stižu iz Italije. Tamošnji mediji izvijestili su kako se u nogometnom klubu Genoi razbuktala korona te da je čak 14 novozaraženih.

Ukupno ih je 16 zaraženih u klubu, a otprije je poznato kako su virus pokupili vratar Mattia Perin i veznjak Lasse Schone. Schone je bio pozitivan na koronu uoči prošle utakmice protiv Napolija, zbog čega je na koncu utakmica pomaknuta s 15 sati na 18 sati.

OFFICIAL: Genoa announce that 14 of their first-team players and staff have tested positive for COVID-19 after their Serie A match vs. Napoli on Sunday pic.twitter.com/rA1qbW0nIz

— B/R Football (@brfootball) September 28, 2020