RAŽALOSTIT ĆE VAS NAPISI O MANDŽUKIĆU: ‘Njegovi dani ovdje su jako tužni, a još ga je pogodila i velika tragedija’

Ako je ovo negdje blizu istine, onda je Mandžukiću još gore nego što se mislilo

Nije lako bivšem Vatrenom, Mariju Mandžukiću. Ovoga ljeta doznao je kako se na njega, nakon četiri sjajne godine u kojima je dogurao čak i do kapetanske trake, više ne računa. Dolaskom novog trenera Maurizija Sarrija, Mandžukiću čak nije pružena niti prilika da se dokaže, a na kraju je došlo do toga da nije registriran niti za Ligu prvaka, te da je odstranjen iz momčadi i više praktički nije niti u zapisniku.

Tužni dani

Posljednjih se tjedana o njemu intenzivno priča i piše u kontekstu prelaska u Manchester United, ali čak i ta priča nije u potpunosti jasna jer neki pišu da bi tamo mogao još prije siječnja, barem da trenira s novom ekipom, dok drugi pišu da je transfer još daleko od realizacije.

No, malo tko se pitao kako se zapravo osjeća Mario Mandžukić u cijeloj toj situaciji. Pitala se to talijanska Gazzetta dello Sport, i zaključila kako je Hrvat zapravo vrlo tužan ovih dana. “Mario proživljava monotone i tmurne dane. Njegova je svakodnevnica dosadna, radi po svom programu s jednim trenerom i to u posve drugom terminu od ostatka ekipe”, piše to Gazzetta.

Obiteljska tragedija

Navode kako odmah nakon treninga ide kući djevojci, ali ističu kako je ovih dana posebno tužan jer je njihovu malu obitelj pogodila tragedija. Naime, kako vele Talijani, Marija je zauvijek napustio pas kojeg je imao desetak godina.

Tvrde kako se Mandžukića više ne može vidjeti niti po gradu, da više ne dolazi u svoj omiljeni restoran… Ukratko, kažu kako je postao nevidljiv.

Ako je ovo što Gazzetta piše negdje blizu istine, onda je Mandžukiću još gore nego što se mislilo.