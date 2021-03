Portugalski trener bio je u izdanju u kakvom smo ga rijetko vidjeli, tužan i rastrojen

Portugalski stručnjak Jose Mourinho sasvim očekivano, nije bio raspoložen nakon “pljuske” koju je Tottenham doživio u uzvratnom susretu osmine finala Europske lige protiv Dinama.

Tottenham je u Londonu slavio sa 2;0, no Dinamo je u uzvratu golovima Mislava Oršića (63′, 83′, 106′) uspio prirediti senzaciju izborivši plasman u četvrtfinale.

Nakon utakmice Mourinho je otvorio dušu govoreći za britanski BT Sports. Portugalski trener bio je u izdanju u kakvom smo ga rijetko vidjeli, tužan i rastrojen.

‘Mi smo umrli’

“Dinamo je ostavio na terenu znoj, energiju krv, čak i suze radosnice. Bili su ponizni i predani igri. Moram ih pohvaliti. S druge strane, moja momčad, ponavljam, moja momčad, nije izgledala kao da igra važnu utakmicu. Ako za njih ovo nije bila važna utakmica, za mene jest jer poštujem svoju karijeru i svoj posao“, rekao je Mourinho pa dodao:

“Upravo sam napustio svlačionicu Dinama gdje sam otišao pohvaliti te dečke i žao mi je što to nije bila moja momčad koja je utakmicu dobila na stav. Nogomet nije samo da kvalitetnija momčad pobjeđuje manje kvalitetnu, to je i stvar stava. Temelj nogometa je stav i oni su nas dobili na to. Prije utakmice sam rekao igračima koji su rizici lošeg stava. Mislim da su oni to tek shvatili kad je Dinamo zabio drugi gol“, rekao je Mourinho.

“Danas je bio trenutak u kojem smo mogli živjeti ili umrijeti. Mi smo umrli. Imao sam taj osjećaj i nakon još nekih utakmica, ali sad nam preostaje samo da do kraja sezone damo sve od sebe“, zaključio je slavni Portugalac.