RASPRODAJA UGLEDA VIŠE SE NE SMIJE PONOVITI: Navijače bi više od ispadanja iz elitnog razreda Lige nacija pogodila jedna druga stvar

Bivši izbornik Austrije i Hrvatske Otto Barić o večerašnjem ogledu Vatrenih i Španjolske u Ligi nacija

Taman smo počeli zaboravljati onu katastrofu u Elcheu i poraz 6-0, kad eto nam Španjolaca u Zagrebu. Sletjevši jučer na aerodrom “Dr. Franjo Tuđman“, donijeli su sa sobom gorak okus te crne noći za hrvatski reprezentativni nogomet.

No, znate kako se kaže. Što te ne slomi, ojača te! Rasprodaja ugleda, kako je to kapetan Luka Modrić podno “Manuel Martínez Valero” stadiona istaknuo, više se ne smije ponoviti. Došlo je vrijeme za revanš, a nema bolje prigode za iskupljenje nego večeras (20.45) pred rasprodanim maksimirskim stadionom, na kojem će se natiskati 32.500 navijača željnih nastavka ljetne bajke.

Za La Roju je ovaj susret na ‘sve ili ništa’

Vatreni u ovoj fazi sezone već tradicionalno igraju najbolje utakmice. Međutim, “La Roja” nije bilo tko, pa ta konstatacija “visi u zraku” u ovom slučaju. Uz to, za njih je ovo susret na “sve ili ništa”. Ako pobjede, idu na Final Four “Lige nacija”, dok naši imaju popravni na Wembleyju u nedjelju. Pozicija nositelja ne bi bila izgubljena, ali navijači bi bili razočarani.

Svi znamo kako se u Hrvatskoj doživljavaju slavlja i porazi nacionalne momčadi. Fanovi bi, u to nema sumnje, pogodio poraz, u noći kad će još jednom htjeti čestitati svojim ljubimcima za “rusku bajku”, više nego eventualno ispadanje iz elitnog razreda ovog novog Uefinog natjecanja jer su Hrvati jednostavno – takvi! A uz to, Liga nacija za nas nije strateški bitno natjecanje, pa nije niti za navijače.

‘Španjolska je jednostavno – jača’

“Ne bi ja baš rekao da će ovo biti utakmica podjednako dobrih tehničkih momčadi. Španjolska je jednostavno – jača! Zbog čega? Oni sve što rade na terenu, rade brže od nas. Ne želim kazati da mi nismo dobri, jesmo, dobri smo, kvalitetni, ali nažalost oni su još bolji”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši izbornik Austrije i Hrvatske, Herr Otto Barić i nastavio:

“Ako se uzme u obzir kompletna situacija, nadam se da će danas naši pružiti dobar otpor. Bit će teško pobijediti. Naravno da bih to želio, kao što bih želio da na Wembleyju odlučujemo o prolasku na Final Four. Međutim, realnost je to da su oni jači i da su oni uvijek u stanju zabiti dva gola. To je jedna velika kvaliteta u nogometu”, objašnjava nam Barić.

Ono što veseli je to da je Hrvatska sad svježija nego što je to bila u Elcheu…

“Točno, zato smo bliže pobijedi, pozitivnom rezultatu da se bolje izrazim. Sad je mnogo bolja situacija s igračima. Jednom riječju, mogu se oduprijeti i toga su svjesni, kao što su svjesni da se moraju maksimalno boriti, maksimalno se držati zajedno.

Prednost će biti i publika koja želi pomoći reprezentaciji. Mislim da će se tako publika od početka i ponašati. Kad to momčad osjeti, onda ona može dati i više. Očekujem jedan dobar rezultat, ali teško možemo pobijediti”, govori nam Otto Barić koji nije “realni optimist”, ako optimist može biti realan…

‘Sumnjam da možemo uhvatiti dvije pobjede u posljednjim susretima’

“Optimist nikad nije realan, on je uvijek za jednu stranu. No, ja sumnjam da Hrvatska u preostale dvije utakmice u Ligi nacija može uhvatiti dvije pobjede koje bi im osigurale prvu poziciju u grupi i plasman u završnicu natjecanja. No, igramo u dobrom sastavu, dosta smo jaki i dat ćemo sve od sebe, u to nema sumnje.

No, osobno ne vjerujem da se možemo nametnuti. Bit ćemo mi dobri, publika će nam biti pomoć, no ne smijemo nikad zaboraviti da smo izgubili 6-0 i da su oni to isto u stanju opet napraviti. Prema tome, bit će teška utakmica”.

Španjolci ne vole kad im suparnik diktira igru, drži loptu u svojim nogama. Onda postanu nervozni, počinju gubiti raspored u igri i stabilnost, a otvara se i taj prostor između linija…

“Je, ali njima je nemoguće diktirati igru. Gledao sam utakmicu protiv Engleske koju su oni izgubili. Gordi Albion zasluženo je slavio, ali ipak je u posjedu lopte bio slabiji. Tako da postoji takva mogućnost i večeras na Maksimiru. No, nije realno da mi budemo bolji”.

Ima i Španjolska svojih kritičnih točaka

Španjolska je moćna, istina, ali nije nepobijediva. Ima ona svojih kritičnih točaka, da tako kažemo. Kad im ne ide, kad im se kontrira kao što su to radili Englezi, onda nastaju problemi u Enriqueovom sustavu igre. Visoki presing zna im se “odbiti od glavu”, a to je posljedica ofenzivnih ideja Španjolaca…

“Oni ne moraju igrati presing i ne vjerujem da će ga igrati. Ići će na to da drže loptu i oni su to u stanju napraviti. Tako da neće biti previše tih rupa koje mi vidimo kao našu prednost. U prekidima su isto bolji, to je njihova snaga. Želim reći da mi imamo 5, 6 dobrih igrača, a oni imaju 10. Vidite, to je ta razlika između nas i njih. Kako bilo, svi smo uz naše Vatrene i želimo da nas večeras razvesele. No, bit će teško”, zaključio je Otto Barić.