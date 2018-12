RASPLET EUROPSKE LIGE: Milan i Leipzig šokantno ispali, Maglica dvostruki strijelac protiv Marseillea

Odigrane su posljednje utakmice grupne faze Uefine Europske lige

U jednoj od najdramatičnijih utakmica večeri nogometaši Olympiakosa izborili su plasman u 16-inu finala Europske lige nakon što su u Pireju pobijedili Milan sa 3-1 izbacivši Talijane, a dramatično je bilo i u skupini B gdje je Celtic usprkos domaćem porazu 1-2 od RB Salzburga prošao dalje jer je Rosenborg remizirao kod RB Leipziga 1-1.

U skupini F Olympiakos je u Pireju lovio pobjedu od dva razlike protiv Milana kako bi preskočio talijanski sastav. Nakon prvog poluvremena bez golova ‘Rossoneri’ su bili korak do cilja. Međutim, Grci su poveli u 60. minuti golom Cissea, a deset minuta kasnije Zapata je postigao autogol za grčko vodstvo od 2-0. S tim rezultatom momčad iz Pireja je išla dalje, no Milan je samo dvije minute kasnije smanjio preko Zapate koji se tako iskupio za pogrešku kod drugog gola. ‘Ludnica’ na Karaiskakis stadionu nastala je u 82. minuti kada je Fortounis zabio iz kaznenog udarca za 3-1.

Milan je u završnici jurnuo po drugi gol koji bi ga spasio od ispadanja, ali domaćin se znalački obranio. Za Milan je od 85. minute zaigrao Alen Halilović.

U drugom susretu Real Betis je na gostovanju kod Dudelangea odigrao 0-0 i osigurao prvo mjesto u skupini.

Do posljednje minute dramatično je bilo i u skupini B gdje su se Celtic i RB Leipzig borili su drugu kartu za ‘euro proljeće’ nakon što je prvo mjesto već ranije osigurao RB Salzburg.

Austrijanci su i prije zadnjeg kola bili sigurni putnici u 16-inu finala, a Škotima je trebao bod za potvrdu drugog mjesta. Celtic je imao pozitivan rezultat do 67. minute kada je Dabbur doveo austrijski sastav u vodstvo. Na 2-0 je povisio Gulbrandsen u 78. minuti i Celtic je u tim trenucima bio na ‘konopcima’. Posebice što je u drugom susretu RB Leipzig vodio protiv Rosenborga sa 1-0 i imao rezultat dovoljan za drugo mjesto.

Škotima je pomogao Rosenborg koji je senzacionalno izjednačio golom Reginiussen u 86. minuti. Norvežani su u prvih pet kola upisali pet poraza i nitko im nije davao niti mrvicu izgleda na gostovanju u Njemačkoj. No, čuda se događaju. Rosenborg je izdržao do kraja i gurnuo Celtic u drugi krug natjecanja. Celtic je petoj minuti nadoknade samo ublažio poraz golom Ntchama.

Na koncu je lanjski polufinalist RB Salzburg osvojio prvo mjesto sa šest pobjeda, Celtic je drugi s devet bodova, Leipzig ima sedam bodova, a Rosenborg jedan.

U skupini A Bayer Leverkusen i Zurich su i prije zadnjeg kola osigurali prolaz, a u posljednjih 90 minuta razriješili su tko će biti pobjednik skupine. Prvo mjesto je osigurao Bayer koji je na gostovanju pobijedio AEK Larnacu sa 5-1. Tin Jedvaj nije nastupio. U drugom susretu Ludogorec i Zurich su igrali 1-1.

U skupini C ‘jedinicu’ je osigurao Zenit, a za još jednu vizu za ‘europsko proljeće’ borili su se praška Slavia, Kopenhagen i Bordeaux. Slaviji je u zadnjem kolu dovoljan i bod kod kuće protiv Zenita, no Česi su iskoristili opuštenost Rusa i upisali pobjedu 2-0. Golove praškom sastavu donijeli su Zmrhal (32) i Stoch (41). U drugom susretu Bordeaux je na gostovanju pobijedio Kopengahen sa 1-0 golom Brianda (74), ali to mu nije bilo dovoljno.

U ranijem terminu u izravnim sudarima za plasman u 16-inu finala Europske lige Malmo je u Istanbulu pobijedio Bešiktaš sa 1-0, dok je identičnim rezultatom Rapid u Beču bio bolji od Rangersa.

U skupini G uoči posljednjeg kola sve četiri momčadi mogle su dalje. U najboljoj su poziciji bili Villarreal i Rapid, a prolazu su se nadali i Rangers, te moskovski Spartak. Na koncu dalje idu Španjolci i Austrijanci.

Villarreal je na El Madrigalu pobijedio Spartak sa 2-0 osvojivši prvo mjesto u skupini, a pobjedu ‘Žutoj podmornici’ donijeli su Chukwueze (11) i Ekambi (48). U posljednjim trenucima susreta domaćin je ostao s igračem manje nakon što je isključen Jaume Costa.

U drugom susretu Rangers je u Beču lovio tri boda za prolaz, no slavio je domaćin, a pogodak odluke zabio je Dejan Ljubičić u 83. minuti. Za austrijski sastav je igrali su Mateo Barać i Manuel Martić, dok je kod Škota nastupio Borna Barišić.

U skupini I također su sva četiri sastava mogla dalje. Genk i Bešiktaš su bili u najboljoj poziciji jer su igrali kod kuće, što su Belgijanci iskoristili, no turski sastav je iznenađujuće ispao od švedskog Malmoa.

Genk je kod kuće pobijedio Sarpsborg sa 4-0 osvojivši prvo mjesto u skupini. Golovce su zabili Gano (3), Paintsil (5), Berge (64) i Aidoo (67).

U drugom susretu u Bešiktaš i Malmo su u Istanbulu u izravnom susretu odlučivali o drugom mjestu. Bešiktaš je trebao bod, ali nije uspio. Malmo je slavio 1-0 postigavši gol u 51. minuti nakon brze kontre koju je realizirao Antonsson. U 65. minuti Bešiktaš je ostao s igračem manje nakon što je isključen Quaresma i priči je bio kraj. Domagoj Vida je igrao cijeli susret za domaćine.

U skupini H sve je bilo poznato i prije zadnjeg kola. Prvo mjesto uvjerljivo je osvojio Eintracht iz Frankfurta, dok je drugi Lazio. Upravo su ova dva kluba odmjerili snage u zadnjem kolu u Rimu i slavili su gosti sa 2-1 upisavši šestu pobjedu.

Correa je doveo Lazio u vodstvo u 56. minuti, izjednačio je Gaćinović u 65. minuti, a pobjedu Eintrachtu donio je Haller u 71. minuti. Ante Rebić nije igrao za Eintracht.

U drugom susretu Apollon je na gostovanju pobijedio Marseille sa 3-1, a prva dva gola za goste zabio je Anton Maglica (8-11m, 30). Među strijelce se upisao i Stylianou (56), dok je gol za OM koji je osvojio samo jedan bod, zabio Thauvin (11).

U skupini J prošli su Sevilla i Krasnodar, dok je Standard ispao nakon što je u zadnjem kolu na gostovanju kod Akhisarspora odigrao nedovoljnih 0-0. Sevilla je pobjedom 3-0 protiv Krasnodara osvojila’ jedinicu sa 12 bodova koliko imaju i Rusi, ali je Sevilla bila bolja u međusobnom srazu.

U skupini K kijevski Dynamo je i prije zadnjeg kola bio sigurno prvi, a u posljednjih 90 minuta Ukrajinci su kod kuće izgubili od Jabloneca sa 0-1. Josip Pivarić nije nastupio za Dynamo.

U drugom susretu Rennes i Astana su igrali za drugo mjesto, a Francuzima je trebala pobjeda kako bi preskočili kazahstanski sastav. Rennes je dugo lomio goste i na kraju ih slomio s dva gola. Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Ismaila Sarr (68, 73). Za Astanu je na oproštaju od Europe cijeli susret igrao Marin Tomasov.

U skupini L Chelsea je odavno osigurao prvo mjesto, a za drugu poziciju borili su se BATE Borisov, MOL Vidi i PAOK. Na koncu su slavili Bjelorusi koji su u Grčkoj pobijedili PAOK sa 3-1, a Mađarima nije bilo dovoljno 2-2 protiv Chelsea. Za londonske ‘Bluese’ nije nastupio Mateo Kovačić.