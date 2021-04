Drugoplasirani sastav engleskog nogometnog prvenstva Manchester United u susretu je 33. kola igrao 0-0 na gostovanju kod Leeds Uniteda pa tako sada za vodećim Manchester Cityjem zaostaje 10 bodova.

United je stigao do učinka od 67 bodova te će gotovo sigurno sezonu okončati na drugom mjestu, pet kla prije kraja ima velikih 10 bodova manje od gradskog rivala Cityja, a osam više uz utakmicu više od trećeg Leicester Cityja.

Leeds je popravio plasman za jedno mjesto i sada je deveti sa 47 bodova, jednim više od 10. Arsenala.

Leeds 0-0 Man Utd FT:

No goals at Elland Road means that Man City just need two more wins to be crowned Premier League champions.

They can win the league at Stamford Bridge. 👀 pic.twitter.com/aA8QhNFQ09

— Squawka News (@SquawkaNews) April 25, 2021