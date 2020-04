RASPADA SE EUROPSKA NOGOMETNA VELESILA: Pucali su na finale Lige prvaka ove sezone, a sada im odlaze svi najvažniji igrači

Koronakriza dodatno će ih osakatiti možda im uskratiti priliku za dokazivanjem na najvećoj sceni

Ovo im je trebala biti takozvana “biti ili ne biti” sezona u Ligi prvaka, a čini se da bi do početka nove sezone mogli nestati. Kriza je pogodila PSG puno prije cijele ove drame s koronavirusom, razmišljalo se još lani o drastičnim rezovima, prestale su se dovoditi velike zvijezde, planirala se rasprodaja najvećih i najskupljih, ali tek nakon što završi ova sezona.

Ova je sezona, posebice u Ligi prvaka, trebala biti sudbonosna za PSG, trebao im je taj iskorak, trebalo im je finale Lige prvaka, trebali su dokazati svom predsjedniku Nasseru al-Khelaifiju, navijačima, pa na koncu i sebi samima da to mogu. No, možda na koncu neće za to imati prilike.

Lista za odstrijel

Koronakriza dodatno će osakatiti PSG i možda im uskratiti priliku za dokazivanjem na najvećoj sceni. Naime, PSG-u prijeti raspad sistema i to u obliku odlaska najvećih zvijezda u sljedećem prijelaznom roku. Kako se još ne zna kada će se i hoće li se uopće Liga prvaka nastaviti, neke su prognoze možda za srpanj i kolovoz, tako se već počinje nagađati o tome da će PSG do tada ostati bez cijelog arsenala.

Sigurno im odlazi Thiago Silva, kapetan i praktički starosjedioc. PSG mu ne nudi novi ugovor, a Silva već ionako ima planove, možda se čak vratiti u Milan. Nadalje, odlazi im i Edinson Cavani, najbolji strijelac u povijesti kluba i to nakon sedam godina vjernosti. On pak planira nastaviti igrati u Atletico Madridu…

Momčad navodno napuštaju i bekovi Thomas Meunier i Layvin Kurzawa, prvi valjda ide u Borussiju Dortmund, a drugi prema Sevilli. Upitna je budućnost i Angela Di Marije koji ulazi u posljednju godinu ugovora i ako žele bilo što zaraditi na njemu moraju ga sada prodati.

Odlazak najvažnijih

Ti se gubici još nekako mogu podnijeti jer PSG ima salvu mladih dobrih igrača i ponešto senatora koji bi unijeli potreban balans, ali odlazak ove dvojice značio bi poptuni raspad sistema.

Naime, Marca piše da ovoga ljeta PSG napuštaji i Neymar i Kylian Mbappe. Neymara već drugu sezonu za redom želi vratiti Barcelona i sada im je već došla voda do grla pa će vjerojatno napraviti sve da ga vrate, a Mbappe se već dugo spominje u kontekstu Reala koji pak očajnički treba ofenzivca koji garantira više od 20 golova po sezoni i možda neće pitati za cijenu.

Ostane li PSG bez ovih igrača teško da će moći parirati protivnicima u Ligi prvaka, a svakako bi se mogli mučiti i u domaćem prvenstvu…