RANGERSI POTPOPLJEN U OLD FIRMU: Do sedmog uzastopnog naslova u prvenstvu Celtic stigao uz ‘petardu’ u mreži mrskog rivala

Celtic have now won seven consecutive Scottish Premiership titles:

2011/12 🏆

2012/13 🏆

2013/14 🏆

2014/15 🏆

2015/16 🏆

2016/17 🏆

2017/18 🏆

The perfect way to be crowned champions. 🍀 pic.twitter.com/ucnl00czPB

— Squawka Football (@Squawka) April 29, 2018