Španjolski branič i kapetan Real Madrida otvorio je dušu tijekom razgovora s Ibaijem Llanosom. Tom prilikom ispričao je i jednu anegdotu vezanu za Luku Modrića.

“Volim pomagati u napadu pa i za vrijeme treninga. Zbog toga mi Modrić sa svojim smiješnim naglaskom uvijek kaže da sam nepodnošljiv i da pustim ostale igrače da rade svoj posao. Luka Modrić je moj brat. Nas dvojica imamo jako dobre odnose”, kazao je Ramos.

Osim toga progovorio je koje bi igrače volio vidjeti u svlačionici Reala.

“Volio bih kad bi došli i Mabppe i Haaland. Jednostavnije bi bilo dovesti Haalanda zbog financijskih razloga”, kazao je. Nekoliko riječi posvetio je Cristianu Ronaldu.

I can't stop watching Ramos imitate Modrić with his accent, I can't with these two😂 pic.twitter.com/LxgTtI4Bht

— 𝐸𝓁𝑒✵ (@ModricEle) March 11, 2021