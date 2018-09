RAMOS ODUŠEVLJEN FIFA-inim IZBOROM: ‘Drago mi je kao da sam ja dobio nagradu, a bilo bi lijepo da su se Messi i Ronaldo pojavili’

‘Zaslužio je. Odličan je igrač i obilježio je jednu eru. Balon d’Or? Ja bih je dao Modriću’, jasan je Ramos

Kapetan španjolske reprezentacije i Real Madrida Sergio Ramos ponovno se našao u najboljoj momčadi po izboru FIFA-e.

“Posvećujem ovu nagradu svojoj obitelji i suigračima koji su mi omogućili da uživam u ovom danu”, rekao je Ramos nakon dodjele nagrada na FIFA-inoj gala večeri u Londonu.

Osvrnuo se i na osvajača nagrade The Best Luku Modrića. “Drago mi je zbog Modrića kao da sam ja osvojio to priznanje. Zaslužio je. Odličan je igrač i obilježio je jednu eru. Balon d’Or? Ja bih je dao Modriću”, jasan je Ramos.

Jedan od ponajboljih svjetskih stopera dodao je i kako bi bilo lijepo da su na gala večer došli Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.