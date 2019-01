RAMOS NA MOBILIZACIJSKOM SASTANKU IZDAO NAREĐENJE MODRIĆU I DRUŠTVU: ‘Ako je Luka pravi, onda Real igra dobro’

Kapetanov red u momčadi je jasan i njegova poruka ide svima

Kapetan Reala iz Madrida, vođa u svlačionici Kraljeva Sergio Ramos, drugi put u manje od mjesec dana održao je motivacijski govor na mobilizacijskom sastanku sa svojim igračima i izdao im svojevrsnu naredbu, otkriva El Confidencial u srijedu na svojoj web stranici.

Dogodilo se to na večeri u restoranu BiBo u centru Madrida.

‘Nitko ne smije napuštati ovaj brod’

“Nitko ne smije napuštati ovaj brod u ovoj situaciji. Svi zajedno idemo naprijed, veslamo kao jedan”, kazao je Ramos okupljenim igračima. Njegove riječi El Confidencial opisuje upravo kao naredbu…

“Riječi Sergija Ramosa na timskoj večeri koje je izrekao u ponedjeljak navečer svojim suigračima zvučale su kao one trenerske. Kapetanov red u momčadi je jasan i njegova poruka ide svima, čak i ako ima specijalnu adresu: Isco. Ramos je poduzeo mjere kako bi dodatno nabrijao suigrače riječima i djelima, te spriječio usporavanje trenutne dobre dinamike u igri Reala. Sergio Ramos je preuzeo uzde u Real Madridu nakon što je momčad vezala tri uzastopne pobjede u La Ligi i rezultati potvrđuju da postoji jasno poboljšanje u igri. Kapetan je zamolio suigrače da dođu na večeru u BiBo, jedan od modernih restorana u glavnom gradu, koji se nalazi na Paseo de la Castellani. Svi su došli osim Keylora Navasa, Kroosa i Garetha Balea. Svaki od navedenog trojca imao je svoje objašnjenje za odsustvo (neki su bili uvjereni više od drugih). Kostarikanac ima naviku sastajati se ponedjeljkom na molitvu u katoličkoj zajednici, njemački veznjak je od prvog dana jasno rekao da ne voli izlaziti noću, a Velšanin ne sudjeluje u ovakvim događajima”, piše autor teksta.

Na prethodnom siječanjskom sastanku urlao na svoje suigrače

I dok je Ramos prethodni siječanjski sastanak, nakon domaćeg poraza od Real Sociedada (0:2) u La Ligi proveo tako da je urlao na suigrače, sada ih je poticao konstruktivnije i mirnije. Ramos je igračima rekao:

“Na vrijeme smo se vratili u život i još uvijek možemo osvojiti duplu krunu. Liga prvaka i Kup moraju biti naši.”

U podizanju morala podršku mu je davao Marcelo, premda je on zbog loših igara izgubio mjesto u momčadi. Igrači Reala odlično su reagirali na riječi senatorskog dvojca, ističući da su sada svježiji i odmorniji, a vratili su im se i ozlijeđeni igrači.

‘Ako je Luka pravi onda je i momčad na nivou’

Prema El Confidencialu, posebno ih nadahnjuje što se u formu vratio Luka Modrić, a to se odmah osjeća po boljim igrama cijele momčadi…

“Ramos i Marcelo ohrabrili su svoje suigrače da nastave ‘veslati’ u istom smjeru kako su to činili u posljednje tri pobjede, gdje su pokazali predanost i žrtvu na terenu. Među igračima se ističe da su svježiji u glavi i nogama, a uz oporavak ozlijeđenih mogu napraviti i više. Uvjerava i motivira činjenica da se u dobru formu vratio najbolji igrač momčadi Luka Modrić. Ako je Hrvat pravi onda je i momčad na nivou. Svrha je dati kontinuitet stavu koji se temelji na oporavku intenziteta od pritiska protivnika, krađi lopte u posjedu suparničkih igrača i učinkovitosti u napadu. Bez obzira na to tko igra ili ne i što je Solarijeva metoda – to je do trenera – Sergio Ramos ima stav koji je potreban kako bi se Real vratio trofejnim navikama”, zaključak je u tekstu.