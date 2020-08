RAKITIĆU ĆE SE PREKO NOĆI SRUŠITI SVI SNOVI: Propada mu spasonosni transfer – ‘Ivan je za nas, trenutno, nemoguća misija’

Rakitić ima ugovor do sljedećeg ljeta s Barcelonom, ali već ove zime može tražiti novi klub i otići bez odštete

Već se tjednima piše i govori o vjerojatnom odlasku hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića iz Barcelone. Šest je godina proveo na Camp Nou, a ova posljednja bila mu je dosta turbulentna. Ispao je iz momčadi, zakačio se s čelnicima, koji mu nisu ponudili novi ugovor, skupio je sitnu minutažu u odnosu na protekle sezone kada je igrao 50-ak utakmica po sezoni.

Sve u svemu, čini se da je Rakitićeva avantura u Barceloni zaista pri kraju. Govorilo se kako će karijeru nastaviti u Italiji, u Juventusu, Interu, Napoliju, pa onda i u francuskom PSG-u, engleskim Arsenalu, Tottenhamu, Manchester Unitedu, ali Rakitić je imao samo jednu želju, htio je karijeru završiti u Sevilli. Rakitića je baš Sevilla lansirala među zvijezde i mnogi kažu kako je tamo Hrvat igrao najbolji nogomet svoje karijere. Tamo je upoznao svoju suprugu Raquel i ne čudi što je posebno vezan za prijestolnicu Andaluzije.

Nemoguća misija

Sevilla pak ima interesa za Rakitićem, ali postoji problem, oni za njega ne žele platiti odštetu. Barcelona traži, navodno, oko deset milijuna eura za Rakitića, što doista nije puno za igrača koji može još 2-3 godine igrati na vrhunskoj razini, ali Sevillu je pogodila koronakriza i moraju paziti na svaki cent.

Sevillin sportski direktor Monchi komentirao je za španjolske medije situaciju u Sevilli i otkrio je kako Rakitića vjerojatno neće dovoditi.

“Ne krijem da mi je Rakitić prijatelj i zaista bih ga vratio, ali u ovom trenutku to je jako teško izvedivo, praktički nemoguća misija. Ekonomski je to previše komplicirano za Sevillu. Da je situacija normalna, možda bismo to i mogli izvesti, ali u vrijeme koronavirusa ne možemo si to priuštiti”, izjavio je Monchi.

