RAKITIĆEV OTAC ISPRIČAO ANEGDOTU O ‘UGODNOM I DRAGOM’ MESSIJU: ‘Tom me gestom osvojio’

Hrvatska danas u Nižnjem Novgorodu protiv Argentine nastavlja svoj nastup na svjetskom prvenstvu

Danas u 20 sati u Nižnjem Novgorodu hrvatska reprezentacija protiv Argentine će odigrati svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, nakon pobjede protiv Nigerije.

RAKITIĆ POSLAO POSEBNU PORUKU SUIGRAČU IZ BARCELONE: ‘Messi, želim ti sve najbolje, samo ne sutra’

Neko vrijeme se pričalo o aferi i sukobu Nikole Kalinića i Zlatka Dalića, nakon što je izbornik zbog navodnog neposluha doma poslao napadača Milana, ali sada su sve oči uprte u Argentinu i, naravno, Lea Messija. Ivan Rakitić, Messijev suigrač iz Barcelone, jučer je izjavio kako želi sve najbolje Messiju u svakoj utakmici osim u ovoj današnjoj, a nedavno je i Rakitićev otac Luka ispričao anegdotku o malenom Argentincu.

‘Prema meni je kao prema nekom s kim pije kavu svaki dan’

“Kakav sam s Messijem? Reći ću vam najiskrenije, prema meni je kao prema nekomu s kim pije kavu svaki dan. Kad god sam u Barceloni kod Ivana, uvijek poslije treninga sjednemo zajedno, družim se s Messijem i svim ostalim igračima kao da me poznaju cijeli život. Messi je jako ugodan i drag, normalan, pristojan dečko s kojim je užitak biti u društvu”, rekao je za Večernji list otac hrvatskog reprezentativca.

Ivan je na proslavu rođendana svoje kćeri pozvao i svoje suigrače. Među ostalima i Messija. Bio sam tamo i bilo mi je malo neugodno jer nisam želio smetati dečkima iz kluba. Messi je to primijetio i obratio mi se s “padre”, oče. Nisam odmah shvatio što mi želi reći, pa mi je Ivan preveo da Messi želi da se zajedno fotografiramo. Bio sam iznenađen, no tom me gestom osvojio, shvatio sam koliko je normalan i prirodan momak”, zaključio je Luka Rakitić.