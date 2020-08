Sudbna Ivana Rakitića u Barceloni česta je tema ovih dana kad se intenzivno priča o transferima i rekonstrukciji momčadi Barcelone u kojoj se upalio crveni alarm nakon poraza 8:2 od Bayerna u Ligi prvaka.

Jasno je da ova momčad neće u istom ruhu ući u sljedeću sezonu i da će neki novi igrači doći, neki i otići. Kako piše ugledni španjolski list Marca, Ivan Rakitić i Luis Suarez prioriteti su za odlazak u Barceloni.

Marca tvrdi da je Suarez jedna od Barceloninih “svetih krava” koje mora prodati. Urugvajac se mučio s ozljedama u protekle dvije sezone i vrijeme mu je da ode iz Barcelone. Navode da ima ponude iz Amerike u kojoj još uvijek može zaraditi jako dobar novac.

