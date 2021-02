U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Borussia Dortmund je na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan pobijedila Sevillu sa 3-2 uz dva gola sjajnog norveškog napadača Erlinga Haalanda.

HAALAND SRUŠIO SEVILLU, RAKITIĆ OSTAO U SVLAČIONICI NA POLUVREMENU: Juventus se izblamirao u Portugalu

Golove za Borussiju zabili su Mahmoud Dahoud (19) i Erling Haaland (27, 43), dok su strijelci za Sevillu bili Suso (7) i Luuk de Jong (86).

NAVIJAČI ‘POKOPALI’ RAKITIĆA NAKON VELIKOG KIKSA: Glavni im je krivac za poraz u Ligi prvaka; ‘Odmah ga treba prodati’

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić igrao je za Sevillu prvo poluvrijeme, a završnici prvog dijela načinio je pogrešku kod trećeg gostujućeg gola.

That’s the @ChampionsLeague , all the games are complicated and it’s important to outperform.

We will come back stronger 💪🏼🔥🙏🏼 #NuncaTeRindas @SevillaFC pic.twitter.com/0qrDiorHJY

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) February 17, 2021