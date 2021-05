Rakitića su novinari pitali i dosta škakljivo pitanje o Messijevoj budućnosti. Poznato je da će Messi možda ovog ljeta napustiti Barcelonu i otići u PSG ili Manchester City, no Rakitić smatra da to ne bi bilo dobro za njega

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić dao je intervju za portal Goal u kojem je progovorio o svom odnosu s jednim od najboljih nogometaša svih vremena Lionelom Messijem.

Rakitić je u Barceloni proveo šest sezona prije negoli se vratio u Sevillu u kojoj igra trenutno. Ivan se prisjetio svojih dana u Barceloni te svog odnosa s Messijem za koji se znalo nagađati da i nije bio baš najbolji.

“Bilo je to šest fantastičnih godina s njim. Naučio sam puno toga. Gledam Lea, koji je zabio 30 golova devet sezona u nizu i mislim kako je to jako teško napraviti čak i u igrici. Ako napravite to na Playstationu, rekli bi vam da se ne zezate. Ponosan sam jer sam proveo toliko godina s njim i jer smo se borili za toliko titula zajedno“, rekao je Rakitić.

‘Najbolje bi bilo da ostane’

Rakitića su novinari pitali i dosta škakljivo pitanje o Messijevoj budućnosti. Poznato je da će Messi možda ovog ljeta napustiti Barcelonu i otići u PSG ili Manchester City, no Rakitić smatra da to ne bi bilo dobro za njega.

“Ne znam što će on odlučiti. Nadam se da će ostati u Barceloni i u Španjolskoj ligi. Mislim da bi najbolje za njega i za navijače bilo da ostane u Barceloni. Kao prijatelj i bivši suigrač želim sve najbolje njemu i njegovoj obitelji i da odluči ono što je za njega najbolje”, zaključio je Rakitić.