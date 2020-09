Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić danas se oprostio od Barcelone u kojoj je proveo šest godina. Jučer je katalonski klub potvrdio vijest da će se Raketa vratiti u Sevillu, što je već otprije najavljivano.

Klub je u čast Rakitiću danas organizirao oproštajnu ceremoniju na kojoj je s Rakitićem bio i predsjednik Barcelone Josep Maria Bartomeu koji je za Hrvata imao samo riječi hvale.

“Htio bih se oprostiti od prijatelja i igrača koji je s nama bio šest sezona. Odigrao je 310 utakmica, čime je postao četvrti stranac u povijesti s najviše utakmica za Barcelonu. Osvojio je 13 trofeja, posebno se pamti njegov gol u berlinskom finalu. Bio je jako važan igrač za nas, ali vidjet ćemo se ponovo. Želim tu zahvaliti u ime svih”, rekao je predsjednik Barcelone.

I arrived at @FCBarcelona 6 years ago. Today, I am turning a wonderful page in my career. It has been an honor to wear this jersey. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. pic.twitter.com/v9CUtLDyLS

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) September 2, 2020