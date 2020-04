RAKITIĆ ODLUČIO NAPAKOSTITI BARCELONI? Vatrenom prekipjelo i pokvarit će im veliki plan – ‘Nisam vam ja vreća krumpira’

Kazao je kako bi on osobno volio ostati u Barceloni i odraditi barem ugovor do kraja, ali…

Ovih dana hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u centru je pažnje kako domaćih tako i španjolskih medija. Vatreni je sada osvanuo na naslovnici Mundo Deportiva za koji je dao veliki intervju u kojem je odlučio progovoriti o teški trenucima kroz koje prolazi.

Kazao je kako bi on osobno volio ostati u Barceloni i odraditi barem ugovor do kraja, ali ako već mora otići s Camp Noua da će to onda biti tamo gdje on želi, a ne gdje bi Barcelona htjela. Katalonci imaju nekakve planove s Interom i PSG-om da uključe Rakitića u razmjenu za Lautara Martineza, odnosno Neymara, ali čini se kako to možda neće tako glatko proteći.

‘Ići ću gdje ja hoću’

“Svjestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krumpira s kojom mogu raditi što ih volja. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje”, odrješito će Rakitić.

Ističe kako bi volio odraditi barem ugovor do kraja, ali da do toga vjerojatno neće doći…

“Već dvije godine stalno se, a posebno tijekom pauza između sezona, pa tako i tijekom ove prisilne pauze zbog koronavirusa, piše i govori o mom odlasku iz Barcelone. Na to sam uvijek odgovarao onako kao što ću i sada; igrati za Barcelonu meni je savršenstvo, ispunjenje sna. Zato bih htio do kraja ugovora igrati i uživati ovdje i pomoći u osvajanju svih trofeja. Ako to nije moguće, sjest ćemo i dogovoriti rastanak. Ipak, moja želja je odraditi ugovor s Barcelonom do kraja”, kazao je Rakitić za Mundo Deportivo.

‘Povrijedio me odnos’

Ove sezone nije bilo bajno, postao je rezerva, iako je do jučer bio ključni igrač i standardni prvotimac. “Činjenica je da je prvi dio sezone za mene bio jako neugodno iznenađenje, ali iz toga sam izvukao pouke i poboljšao se. Ponekad vam se događa ono što ne možete shvatiti, ali to trebate prihvatiti”, rekao je Rakitić.

Kaže kako ga ipak nije najviše pogodilo to što ne igra, već sam odnos prema njemu…

“Nije me povrijedilo to što ne igram, nego odnos prema meni. Prošla sezona bila mi je najbolja od šest koje sam igrao u Barceloni, ali me se i tada nastojalo izgurati iz kluba, što me jako iznenadilo i što ne mogu shvatiti, ali sam prihvatio jer želim najbolje za momčad, suigrače i klub. Nakon toga su došli lošiji rezultati, ali na mene se nije računalo i to me jako povrijedilo.”