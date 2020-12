RAKITIĆ ODGOVORIO NA JEDNO OD NAJMISTERIOZNIJIH PITANJA O MODRIĆU: ‘On je jedan od rijetkih igrača koji to mogu napraviti’

Upitan je i o tome kako će izgledati njegov susret s Modrićem, dojučerašnjim suigračem iz reprezentacije

Pobjegao je na vrijeme iz pakla Barcelone, iznenada se oprostio od hrvatske nogometne reprezentacije, ali sada na koncu uživa u svojoj Sevilli i jedan je od ključnih igrača. Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić dao je veliki intervju Marci u kojem je govorio o temama vezanim za Sevillu, komentirao je nadolazeći sraz s Real Madridom kao i svoj odnos s Lukom Modrićem.

Sevilla drži solidno peto mjesto u ligi, a prošlo su i skupinu Lige prvaka kao drugoplasiran iza Chelseaja, a ispred Rennesa i Krasnodara.

“Izgubili smo od Chelseaja u Ligi prvaka i sada moramo reagirati u prvenstvu na pravi način. Moramo zaboraviti utakmicu s Chelseajem i posvetiti se Realu. Znamo kakva ekipa je Real i kako igra, znamo što mogu napraviti protivniku čak i kad su u krizi kao sada. Svi tijekom sezone imamo bolje i lošije trenutke. Da bi se pobijedilo Real, potrebno je odigrati odličnu utakmicu, moramo ih napasti”, rekao je Rakitić i još naglasio…

“Realu treba pobjeda, ali nama treba više. Svejedno je protiv koga igramo, mi želimo pobjedu. Naravno da je lijepo pobijediti Real, ali najbitnija su tri boda. Prvenstvo je jako komplicirano i želimo iskoristiti svaku priliku koja nam se pruži”, veli Rakitić.

Susret s Modrićem

Dakako, upitan je i o tome kako će izgledati njegov susret s Modrićem, dojučerašnjim suigračem iz reprezentacije i velikim prijateljem.

“Ako dobro poznajete Luku, onda vas ne bi trebalo iznenaditi to kako sada igra. On je jedan od malo igrača koji mogu promijeniti cijelu ekipu kad se pojave na terenu, sposoban je napraviti da drugi budu bolji. Svi vide koliko je važan. Nije bitno što piše u njegovoj putovnici, nije bitan datum. Nadam se da protiv nas neće imati tako dobru utakmicu. Sigurno je da ćemo porazgovarati prije utakmice, Luka je moj veliki prijatelj. Želim mu sve najbolje i on to zna, svjestan je podrške koju ima u Sevilli”, zaključio je Rakitić.

