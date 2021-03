Rakitić je u Barceloni proveo šest godina prije nego što se lani vratio u Sevillu

U polufinalu španjolskog kupa Kralja igraju Sevilla i Barcelona. Pva njihova utakmica, odigrana prošlog vikenda, završena je pojedom Seville 2:0, a jedan gol postigao je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

ŠPANJOLSKA DANAS BRUJI O SUKOBU RAKITIĆA I MLADE ZVIJEZDE BARCELONE: Hrvat je izgubio živce i napao ga u derbiju

Hrvat se vratio u Sevillu prošlog ljeta nakon šest trofejnih godina upravo u Barceloni.

‘Puno više cijenim svaki trenutak’

“Sada sam kompletniji sam igrač. Uživam u nogometu više nego prije i puno više cijenim svaki trenutak i svaki detalj je važniji. Moram biti bolji, naravno, to je normalno nakon šest godina provedenih u Barceloni koja igra na specifičan način”, rekao je za Diario Sport.

Hrvatski nogometaš svjestan je da još ništa nije gotovo u dvoboju s Barcelonom, unatoč velikoj prednosti koju njegova ekipa ima iz prve utakmice.

“Ta utakmica nema nikakve veze sa sljedećom. Prva utakmica u Kupu Cope bila je drugačija”, rekao je istaknuo da činjenica da će se finalna utakmica Kupa ove sezone se igrati u Sevilli predstavlja veliki motiv njegovoj momčadi.

“Ono što želimo reći je to da imamo ogromnu ambiciju kako bismo stigli do najljepše utakmice koja se može igrati u Španjolskoj. Znamo da je to za Barcelonu više obaveza, da mi želimo uživati. Želimo se boriti da odigramo to finale u našem gradu ”, poručio je.

Uzvratna utakmica polufinala Kupa kralja između Seville i Barcelone na rasporedu je u srijedu u 21 sat.