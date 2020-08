Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić na pragu je potpisa za novi klub. Kako izvještava Marca, Raketa je stigao na liječnički pregled u Sevillu i vrlo ga malo dijeli od potpisa za njegov bivši klub.

Rakitić je u Barcu stigao upravo iz Seville 2014. godine i nikad nije skrivao da bi ponovno htio zaigrati za taj klub, za koji ga vežu lijepe uspomene. Tamo je kao kapetan osvojio trofej Europske lige, što ga je i poguralo ka jednom od najjačih klubova na svijetu.

Ivan Rakitic is having a medical with former club Sevilla after reaching an agreement with Barcelona, reports @Albertoflorenzo pic.twitter.com/4WISMFji78

— B/R Football (@brfootball) August 31, 2020