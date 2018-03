Ivan Rakitić razgovarao je s novinarima nakon utakmice

U drugom pripremnom susretu na američkoj turneji hrvatska nogometna reprezentacija je u Arlingtonu pobijedila Meksiko 1-0, a pogodak odluke zabio je Ivan Rakitić iz jedanaesterca u 62. minuti.

Nakon okršaja s Peruancima u Miamiju, koji je pripao Južnoamerikancima rezultatom 2-0, Hrvatska je zaključila svoje putovanje u Sjedinjene Američke Države utakmicom protiv Meksika u Arlingtonu.

“Zaslužili smo pobjedu!”

“Ostavili smo jako dobar, pozitivan dojam. Skupili smo se zajedno, htjeli smo borbeni, išli jedan za drugog u svakoj situaciji, bacali smo se na glavu. Dobro smo odigrali i zaslužili pobjedu. Mogli smo zabiti još koji gol. Oni koji su danas dobili priliku, iskoristili su ju”, rekao je Rakitić novinarima nakon utakmice koji je usporedio ove dvije momčadi. “Mislim da je Meksiko malo kvalitetniji, ali Peru je jako čvrsta momčad.”

Hrvatska je na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboysa nastupila bez Luke Modrića, Danijela Subašića, Marija Mandžukića, Ivana Perišića, Marcela Brozovića te Nikole Kalinića koje je izbornik Zlatko Dalić ranije pustio kući, pa su prigodu dobili igrači iz drugog plana.

Rakitić je bio kapetan protiv Perua te je zahvalio izborniku na povjerenju.

“Ja sam tako odlučio, drugi su odlučili na svoj način i mene su zvali iz kluba. U dogovoru s izbornikom smo to u minuti riješili. I to je to. Nisam ja ništa bolji jer sam ostao, a oni su otišli. Razumijem i te što su otišli, svakom je situacija drugačija”, rekao je Rakitić.

Rekao je Daliću: “Šefe, ostajem zbog tebe i zbog reprezentacije”

I izbornik Dalić nahvalio je veznjaka Barcelone.

“Rakitića pak mogu samo pohvaliti. Razgovarao sam s njime kao i s ostalima, imao je poziv Barcelone da se vrati, no rekao je – ‘ne, šefe, ostajem zbog tebe i zbog reprezentacije’. Kući su se vratiti sretan, a nadam se da ćemo na SP-u ispuniti prvi cilj i proći skupinu, te mislim da možemo napraviti i nešto još veće”, zaključio je.