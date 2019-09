RAKITIĆ JE ODIGRAO SVOJE ZA REPREZENTACIJU: Kako je i zašto Hrvatska preko noći izgubila ključnog igrača?

Rakitić se ispričao i zahvalio izborniku na pozivu u reprezentaciju već drugi put zaredom

“Nemam uopće potrebu i vremena razmišljati o Ivanu Rakitiću, mi se sad moramo fokusirati na one koji su tu, niti imam neku bojazan što ćemo bez njega. Imamo Vlašića i Brekala, one koji dolaze, koji su puni volje i ambicija… Malo je nezgodno, nije situacija nimalo ugodna, ali moramo se s time pomiriti. Prijelazni je rok i igrači moraju rješavati svoje pitanje. Ali opet ponavljam, tko nije spreman, bolje da ne dolazi”, izjavio je to prije nekoliko dana izbornik Zlatko Dalić kada su ga na medijskoj konferenciji uoči nove akcije u kvalifikacijama za Euro 2020. godine, novinari pitali o Rakitićevoj odbijenici.

Rakitić se ispričao i zahvalio izborniku na pozivu u reprezentaciju već drugi put zaredom. Napravio je to na kraju prošle sezone rekavši kako ima neku manju ozljedu i kako je prilično umoran od zaista naporne sezone u Barceloni za koju je odigrao više od 60 utakmica. Teško mu je bilo reći “ne”, imao je valjane razloge i čovjek je zaista bio ključan igrač na SP-u i u kasnijim utakmicama, ma koliko one bile neuvjerljive.

Zašto nije došao?

Međutim, Rakitić se zahvalio Daliću na pozivu i u jesenskom ciklusu, a to je već problem. Početak je sezone, umora nema, a teško je da će ga i biti jer je Rakitić od ove sezone pričuvni igrač u Barceloni. Međutim, ovaj put opravdanje je bio mogući transfer iz Barcelone. Igrač u posljednja, dva ili tri dana mora biti na stalnoj dispoziciji i praktički dežurati pred zračnom lukom ako slučajno padne neki dogovor. No, tko je branio Rakitiću da se priključi reprezentaciji dan ili dva kasnije. Okupljanje je bilo u ponedjeljak, a prijelazni rok završio je 2. rujna u kasnim večernjim satima, dakle, Rakitić je već drugo jutro mogao biti na putu za Zagreb, ali, eto, nije.

Razlog izostanka djelomično je bila i takozvana “nesređena situacija u klubu”. Nesređenu situaciju u klubu ima otprilike polovica hrvatskih reprezentativaca. Dejan Lovren ne zna hoće li i kada ponovno biti u početnoj postavi, Ante Rebić do posljednjih trenutaka nije znao gdje će nastaviti karijeru, Luka Modrić je u dosta slaboj formi i vjerojatno bi i njemu bilo bolje da je ostao u klubu, kao i Perišiću koji se bori za mjesto u momčadi kod Kovača, ali svi su oni ovdje i igrat će u nadolazećim utakmicama.

Hoće li igrati ponovno?

Legitimno je zapitati se, baš zbog hladnog i odrješitog tona u glasu i izričaja koji je Dalić koristio kada je govorio o Rakitiću, hoćemo li više ikada vidjeti Ivana u dresu Hrvatske?

Dalić je poznat kao tip koji drži do discipline i cijeni požrtvovnost, skromnost i odanost. Eto, nedavno se proširila priča kako je kaznio Duju Ćaleta-Cara nepozivanjem u reprezentaciju jer je ovaj ranije odbio nastupati za mladu reprezentaciju na Euru pod izlikom da mu u klubu to ne dopuštaju. Slijedi li Rakitiću, dojučerašnjem nositelju reprezentacije, ovakav tretman u to odbijamo povjerovati isto kao i u činjenicu da namjerno odbija doći, ali činjenica da je Dalić tako hladno poručio da su pozvani samo oni koji su puni volje i ambicija i oni koji su spremni, govori kako bi problem s Rakitićem ipak mogao biti ozbiljan možda i do te mjere da više niti ne zaigra u reprezentaciji.

Dalić mora paziti

Izbornik bi ispao pravi diletant i vrlo bi neozbiljno bilo kada bi ga novinari još jednom morali pitati ovakva pitanja. Prvi put još može proći, drugi put već svi počinju stvarati mišljenje i pojavljuje se obrazac te stvar postaje jasnija, ali treći put se izbornik već igra sa svojim ugledom. Ne treba se nikoga moliti da igra za reprzentaciju, to treba biti čast, a ne treba niti razbijati glavu i žaliti previše, ima mladih igrača koji samo čekaju priliku.

Što je u Rakitićevoj glavi, to ne zna nitko osim njega. Možda je zaista devastiran užasnim tretmanom u Barceloni pa se poklopilo da zbog toga mora otkazati reprezentaciju, možda se zasitio reprezentacije, ali ako jest, onda treba to javno reći i sve će biti u redu, još će vjerojatno dobiti i “oproštajku”, možda smatra da ne mora igrati protiv “slabašnih” Azerbajdžana i Slovačke, ali u to odbijamo povjerovati jer teško da bi tko imao obraza tako nešto napraviti.

Nekako nam se na kraju priče čini da će o svojoj sudbini u reprezentaciji od sada odlučivati samo Rakitić. Dalić je svoje rekao, možda mu još jednom i pruži priliku, ali ako je to bilo to od Ivana u reprezentaciji, onda bi bio red da to i kaže.