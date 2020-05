Prošle je sezone Juventus bio jako zainteresiran za Rakitića, dok je francuski PSG stigao do faze pregovora u kojoj je gotovo potpisao ugovor s Raketom, no danas je taj interes značajno pao

Karijera Ivana Rakitića je na prekretnici. Hrvatski reprezentativac već je cijelu ovu sezonu na izlaznim vratima Barcelone, no njegovo se ime ne spominje u razmjenama s klubovima iz vrha europske elite.

Kako je napisao urednik Mundo Deportiva Miguel Rico, Rakitić je od dvaju velikih klubova Intera I Juventusa dobio dvije odbijenice. Barcelona želi dovesti Miralema Pjanića iz Juventusa i Lautara Martineza iz Intera, a Rakitića se preskače u obje razmjene.

Naime, prošle je sezone Juventus bio jako zainteresiran za Rakitića, dok je francuski PSG stigao do faze pregovora u kojoj je gotovo potpisao ugovor s Raketom, no danas je taj interes značajno pao, piše Rico.

VATRENI O PRIČI KOJA SE ZAKOTRLJALA POSLJEDNJIH DANA: ‘Budem li ja trebao igrati veliku ulogu u tome… Neće to dobro funkcionirati’

Predsjednik ga nije zvao

U svom je posljednjem intervjuu za radio stanicu COPE Rakitić rekao kako predsjednik Barcelone nije razgovarao s njime oko njegovog statusa u klubu, no da bi bilo lijepo da porazgovaraju o tome jer on želi ostati u vodećoj momčadi prvenstva. Rakitić ima ugovor do 30.lipnja 2021. godine, a posljednjih tjedana su mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone, jer ga klub navodno želi prodati ili razmijeniti u nekom od velikih transfera.

“Već dvije-tri godine se nalazim u istoj situaciji, a ne samo posljednjih tjedana. Moje mišljenje se nije promijenilo. Imam veliku želju nastaviti trenirati sa suigračima, pripremiti se za nastavak prvenstva. Nakon toga ostaje nam malo utakmica tijekom kojih možemo osvojiti puno toga pa zbog toga želim biti na maksimalnoj razini”, rekao je 32-godišnji Rakitić.

Klub nije demantirao niti potvrdio medijska nagađanja, a Rakitić kaže kako mu sadašnja situacija “nije nova” te da je na nju “navikao”.

“Naravno da bih više bio volio da je predsjednik, ili Abidal (sportski direktor), ili netko drugi istupio i rekao ‘nemamo o čemu razgovarati’, ali također se ništa ne bi bitnije promijenilo. Dobro se osjećam, zadovoljan sam, svakog jutra dolazim na treninge s velikom željom, a to je najvažnije”, istaknuo je.

Predsjednik Josep Maria Bartomeu koji mu je prošle sezone odbio dati novi ugovor, nije ga zvao da razgovaraju o medijskim napisima.