Prvo poluvrijeme derbija večeri španjolske Primere između Seville i Atletico Madrida završilo je bez golova, ali nije tako moralo biti. Imala je Sevilla najbolju moguću šansu da dođe u vodstvo protiv prvoplasirane momčadi španjolskog prvenstva.

U osmoj minuti Ivan Rakitić izborio je udarac s bijele točke za Sevillu. Hrvatski veznjak našao se u kaznenom prostoru Atletica okružen s nekoliko igrača Atletica, no uspio je izboriti prekršaj. Neoprezan je bio Saul Niguez koji ga je nagazio, a sudac nije imao izbora nego pokazati na bijelu točku.

Ocampos išao pucati i promašio

Iznenađujuće, loptu je uzeo Lucas Ocampos koji nije bio precizan s kreča. Jan Oblak odlično je reagirao i obranio njegov udarac.

Navijači Seville odmah su se pobunili na društvenim mrežama. Naime, oni smatraju da je Ocampos oteo Rakitiću priliku jer je Hrvat iznudio penal pa ga je zaslužio i pucati. Još jedna činjenica koja ide Ivanu u prilog je to da je Ocampos promašio i penal protiv Barcelone.

Pročitajte neke od komentara na društvenim mrežama:

Their official penalty taker should be rakitic ffs😑…in their team I can trust only on rakitic ( even if he past his prime) still such a class man 🙌..all over sevill deserve first half domination .. — Sachin (@sachiii_n) April 4, 2021

The ONE time I needed Ocampos to score a penalty, he misses it again 🙄 #SevillaAtlético #LaLigaSantander C’mon Rakitic…do your old team a favor and win this game!!! — Daniela Palacios (@danipal20) April 4, 2021

Rakitic should have taken the penalty. — Faaz Muhammed (@faazmuhammed10) April 4, 2021

Rakitic is a such great Penalty taker. Fck Ocampos — Atharva (@fcb_atharva10) April 4, 2021

Rakitic is easily the best pk taker in the Sevilla squad. Not sure why this stupid fuck is taking — Sadasivam (@zadzo10) April 4, 2021

rakitic is an ice cold penalty taker

scored winning penalty in quarters and semi of world cup — fY (@phaeedh) April 4, 2021