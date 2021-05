Ivan Rakitić i Luka Modrić prokomentirali derbi utakmicu i finiš sezone La Lige

Nakon što su Real Madrid i Sevilla odigrali 2:2 u nedjelju navečer u španjolskom prvenstvu, hrvatski vezni nogometaš Ivan Rakitić rekao je kako će se njegova Sevilla u preostala tri kola boriti za naslov dok je Luka Modrić poručio kako se s Realom nada obrani pehara prvaka Španjolske.

REAL I SEVILLA REMIZIRALI U LUDOJ UTAKMICI: Rakitić skoro sam srušio Kraljevski klub, Hazard u 94. minuti donio Realu bod

Rakitić: ‘Mi smo bili bliže pobjedi u ovoj utakmici’

Čini mi se da smo mi bili bliže pobjedi u ovoj utakmici. Odigrali smo odlično prvo poluvrijeme no oni su bili bolji u drugom dijelu. Borili smo se s jednom od najboljih momčadi u ligi, a upravo je to naš cilj, boriti se ravnopravno s najvećima”, izjavio je 33-godišnji Rakitić.

On je u Madridu u 22. minuti asistirao Fernandu za 0:1, a Real je izjednačio u 67. minuti preko Marca Asensija. Rakitić je iz penala doveo Sevillu u novo vodstvo od 1:2 u 74. minuti.

‘Ruka je ruka bez obzira je li to bilo namjerno ili slučajno igranje rukom’

“Po meni je to bilo jasno igranje rukom igrača Real Madrida. Ruka je ruka bez obzira je li to bilo namjerno ili slučajno igranje rukom, ali u ovakvim slučajevima svatko interpretira to na svoj način, pa možemo raspravljati o tome. Smatram da je sudac dobro procijenio pa brzo možemo završiti s tom temom”, rekao je Rakitić. “Danas nam je VAR bio sklon a prošli ponedjeljak nije”, dodao je.

Tri kola prije kraja prvenstva Atletico ima 77 bodova, Real Madrid i Barcelona po 75 a Sevilla 71 bod pa sve četiri momčadi i dalje imaju priliku postati prvakom Španjolske.

“Trebamo biti ponosni na ovo što radimo, borit ćemo se do samog kraja”, poručio je Rakitić koji je igrao do 88. minute.

U četvrtoj minuti sučeve nadoknade Sevillin igrač Carlos je nakon udarca Realovog veznjaka Tonija Kroosa skrenuo loptu u vlastitu mrežu za konačnih 2:2.

‘Igramo bolje, ali nismo uspjeli večeras’

“Dopustili smo da nam odu dva boda. Igramo bolje, ali nismo uspjeli večeras”, izjavio je 35-godišnji Modrić. Real je nakon poraza od Chelsea u polufinalu Lige prvaka bio i pred gubitkom druge utakmice zaredom.

“Nije nam bilo lako ući u utakmicu a penal nakon Militaovog igranja rukom je bila nesreća, jedan nesretni potez. Ako je sudac to tako vidio i dosudio, ne mogu reći više od toga”, rekao je Modrić. “U drugom poluvremenu smo dali sve od sebe da pobijedimo i šteta što u tome nismo uspjeli. No dobro, i dalje smo u igri za naslov, borit ćemo se do samog kraja”, dodao je.

‘Čitava ekipa ima sada veliku želju odigrati tri preostale utakmice’

Modrić je na travnjaku proveo 68 minuta.

“Dobro se osjećam. Čitava ekipa ima sada veliku želju odigrati tri preostale utakmice, nastojat ćemo pobijediti u sve tri i pratiti kako će odigrati naši konkurenti za naslov. Htjeli smo ovisiti sami o sebi, u tome nismo uspjeli, pa je sada čudan osjećaj. Ali svakako moramo misliti na sebe same u preostalim utakmicama, te se fokusirati na svoju igru”, rekao je Modrić.

U subotu su Barcelona i Atletico odigrali 0:0.

“Vidjeli smo da svi gube bodove pa je potrebno imati vjere”, zaključio je Modrić koji s Real Madridom brani naslov prvaka Španjolske.