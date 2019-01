RAKITIĆ GESTOM NAKON GOLA I IZJAVOM POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN: Upravo zbog ovog u Andaluziji i Kataloniji ga obožavaju

‘Imam puno poštovanje prema mojoj Sevilli i malo me boli što sam baš njima zabio’

Hrvatski nogometaš i reprezentativac Ivan Rakitić, koji je sinoć postigao pogodak protiv Seville u uzvratnoj četvrtfinalnoj utakmici španjolskog Kupa u velikoj 6-1 pobjedi, rekao je nakon utakmice da je Barcelona zaslužila pobjedu…

“Odigrali smo sjajnu utakmicu i uživali u svakom trenutku. Bilo je to dobro polufinale”, kazao je Ivan Rakitić, čije riječi prenosi katalonski Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni.

Budućnost na Camp Nou

Jedno od pitanja predstavnika medija odnosilo se na njegovu budućnost na Camp Nou. Novinari su pitali Vatrenog da komentira špekulacije kako bi ga Barca sljedećeg ljeta mogla prodati u Premiership. Interes su pokazali Chelsea i Manchester United…

“U Barceloni sam jako dugo, a ne znam koliko puta sam već odlazio i vraćao se. Jako sam sretan ovdje i osjećam se dobro, a nadam se da su predsjednik, moji suigrači i trenersko osoblje, zadovoljni sa mnom. Imam povjerenje u momčad i ono što želim je ostati ovdje što duže i dalje dobro igrati za svoj klub”, rekao je Rakitić i osvrnuo se na svoj gol svom bivšem klubu. Rakitić, koji je u Barcelonu došao iz Seville gdje bio kapetan, pogodak bivšem klubu nije slavio…

“Nije da postižem puno golova i onda kad se to dogodi, dogodi se baš protiv Seville, ali to je tako, imam puno poštovanje prema mojoj Sevilli i malo me boli što sam baš njima zabio, ali ja sam tu da pomognem svojim sugračima i Barceloni, a ako se to mora dogoditi protiv Seville, onda valjda to tako mora biti”.

O aktualnoj sezoni u La Ligi Rakitić je kazao kako je “kraj puta prema naslovu još daleko”…

“Želimo uživati ​​u svakoj utakmici i poboljšati detalje koje trebamo popraviti da bi bili još bolji. Ima još puno utakmica do kraja, neke će biti jako teške, ali morat ćemo se držati zajedno. Želimo ići na sve ili ništa. Ako je Leo na početku sezone rekao da idemo po Ligu prvaka, onda to stoji”, zaključio je Rakitić.

Nogometaši Barcelone izborili su plasman u polufinale španjolskog Kupa kralja nakon što su u uzvratnom susretu četvrtfinala pobijedili Sevillu sa 6-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice. Golove za Barcu zabili su Philippe Coutinho (13-11m, 53), Ivan Rakitić (31), Sergi Roberto (54), Luis Suarez (89) i Lionel Messi (90+2), dok je gol za goste zabio Guilherme Arana (67).