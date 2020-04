Barceloni sat otkucava dok Ivan ulazi u svoju posljednju sezonu po ugovoru. Cijena mu svakim danom pada i moraju dogovoriti transfer brzo ako ga misle prodati

Hrvatski nogometni reprezentativa Ivan Rakitić očito je na izlaznim vratima Barcelone. Raketa je odavno izgubio svoje mjesto u udarnoj postavi katalonskog diva, a očito je da ga se klub želi riješiti ovog ljeta jer ulazi u posljednju godinu ugovora.

Zainteresiranih ne manjka. Još ove zime PSG nije skrivao svoje namjere da dovede Ivana, a kasnije se uključio Juventus koji je sad najozbiljniji kandidat, a posljednji zainteresirani klub je talijanski Napoli.

No postoji i opcija “povratka kuči”. Rakitić je neke od svojih najboljih utakmica odigrao u dresu Seville, puno ga toga lijepog veže za Andaluziju, a i sam Ivan je rekao da bi se rado vratio u redove svog starog kluba.

“Volio bih ostati do kraja ugovora u Barci, ali ako me ne žele, neka mi to kažu. Ako ne mogu ostati još godinu dana, onda ćemo sjesti i sve analizirati. Razumijem finansijsku situaciju, no nisam ni ja vreća krumpira pa da sa mnom rade šta žele. Ja sam taj koji odlučuje gdje ću otići”, rekao je prije nekoliko dana Rakitić za Mundo Deportivo.

Monchijeva odbijenica

Ubrzo se oglasio i predsjednik Seville Ramon Rodriguez Verdejo Monchi koji je Rakitiću mogao samo zahvaliti na interesu, ali ga je morao odbiti.

“Ne, ne postoje pregovori sa Barcelonom za Rakitića. Čitali smo Ivanove riječi, hvala mu, ali u ovom trenutku tržište je prerizično. Nije realno da se za sada zanimamo za ijednog igrača”. izjavio je Monchi.

Barceloni sat otkucava dok Ivan ulazi u svoju posljednju sezonu po ugovoru. Cijena mu svakim danom pada i moraju dogovoriti transfer brzo ako ga misle prodati. Cijena koju su sad izvisili za njega je 20 milijuna eura.