Bivši hrvatski reprezentativac poslao je poruku Modrima

Nogometaši Dinama u četvrtak od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu četvrtfinala Europske lige. Na gostovanje kod Villarreala idu s 1:0 porazom iz prve utakmice pa je jasno što moraju napraviti da bi prošli dalje. Po onome prikazanom na Maksimiru mnogi jasno je da im to neće biti niti malo lako.

“Dinamo sigurno ima šanse za prolaz. Iako, za mene je Villarreal jedna od boljih ekipa u španjolskoj ligi. Posjeduju fantastične igrače i jasno je da hrvatskog prvaka čeka jako težak posao. Međutim, Dinamo je već dosad dokazao koliko je moćan i koliko može, ne mora se bojati nikoga”, rekao je za SN bivši hrvatski reprezentativac i igrač Seville Ivan Rakitić. Nekoliko riječi posvetio je Villarrealu.

“Najveća je vrijednost njihova igra. Oni vole igrati nogomet, idu prema tome da vode ritam utakmice. Imaju fantastičnog igrača Gerarda Morena, koji čini razliku. U sjajnoj je formi, sposoban je biti ključan akter i riješiti mnoge susret”, naglasio je te je dao savjet Modrima.

“Dinamo ima jako puno aduta, no Villarreal iznimno poštuje hrvatskog prvaka i to treba imati u vidu. Neće biti lako ni jednima ni drugima, ali znam da se može dobiti Villarreal, da Dinamo to može. Mora vjerovati da može napraviti taj veliki iskorak i učiniti apsolutno sve na terenu da to uradi. U tom slučaju ja znam da će to moći”, poručio je.

Villarreal traži svoje peto polufinale u Europi, ako se ne računa Intertoto kup kojeg je osvajao 2003. i 2004. godine. Žuta podmornica je 2004. u četvrtfinalu Kupa UEFA potopila Celtic, 2006. milanski Inter u Ligi prvaka, 2011. nizozemski Twente u Europskoj ligi pa 2016. prašku Spartu također u Europskoj ligi. Nakon svih tih pobjeda Villarreal je bivao poražen u polufinalu pa se u gradiću udaljenom 60 kilometara od Valencije ove sezone nadaju trofeju. Zbog toga je uprava u srpnju 2020. godine dovela Unaija Emerija koji je sa Sevillom od 2014. do 2016. osvajao Europsku ligu, a 2019. je s Arsenalom bio poražen u finalu.

