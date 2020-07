RAKITIĆ BRANI ŽESTOKO KRITIZIRANOG NEUERA: Vatreni objasnio kako Nijemac zna Thompsonove pjesme i zašto je uopće pjevao

Hrvatski reprezentativac i nogometaš Barcelone, Ivan Rakitić, oglasio se povodom žestokih napada na njemačkog vratara i njegova bivšeg suigrača iz Schalkea, Manuela Neuera. Njemački su mediji kritizirali svog golmana jer je ovaj na odmoru u Hrvatskoj u društvu zapjevao pjesmu Marka Perkovića Thompsona, “Lijepa li si”.

“Pjevanjem na hrvatskom jeziku u tamošnjem beach baru Neuer je izazvao uzbuđenje na Balkanu i na društvenim mrežama. Hrvati ga slave, ali ga Srbi i Bošnjaci žestoko napadaju. Što je toliko eksplozivno u pjesmi koju Neuer pjeva? Pa to što je izvodi u Hrvatskoj poznati, ali u mnogim državama zabranjeni i zloglasni pjevač Thompson. On je pjevajući pjesmu ‘Jasenovac i Gradiška Stara’ slavio zločine ustaša, hrvatskih fašista i nacističkih saveznika u Drugom svjetskom ratu. Na navedenim mjestima bili su koncentracijski logori u kojima su zatočeni, mučeni i ubijani deseci tisuća civila, Srba, Roma i Hrvata. Neuer pak pjeva njegovu pjesmu ‘Lijepa li si’ u kojoj Hrvati svojataju dio Bosne i Hercegovine koji su u krvavom ratu s Bošnjacima sredinom 90-ih pokušali pripojiti Hrvatskoj”, stoji u tekstu Bilda.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

