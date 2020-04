“Šaljem vam velik pozdrav, sve najbolje, čuvajte se, budite doma što je najvažnije, uživajte uz obitelj kao što to činim ja i bit će sve dobro. Pusa, bok!”, poručio je Rakitić

Svijet sporta paraliziran je pandemijom koronavirusa, a jedna od zemalja u kojima je situacija najgora je Španjolska u kojoj dane u izolaciji provodi hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Sa svojom djecom i suprugom Raquel svakodnevno pronalazi načine kako bi skratio dane u izolaciji. U Španjolskoj je, naime, izvanredno stanje i zabranjen je izlazak iz domova osim u nužnim situacijama.

“Ove dane provodim naravno kao i svi mi doma uz obitelj, ženu i djecu. Sreća da imamo malo prostora u vrtu pa se možemo igrati. Ovih dana uz malo sreće i lijepo vrijeme pa nam je sve malo lakše”, rekao je Raketa u intervjuu za RTL.

Moramo odigrati Euro

Klubovi u Njemačkoj već su počeli trenirati, pokušao je i španjolski Real Sociedad, ali vlada im nije to dopustila. Evo što o svemu tome kaže Rakitić:

“Moram trenirati što više mogu da budem spreman jer ne znam točno kad ćemo se vratiti. Isto tako poštujem odluku Bayerna i puno njemačkih klubova koji su se vratili ako to situacija može dozvoliti, još bolje. Kod nas to još ne izgleda tako. Mislim da ćemo biti još neko vrijeme zatvoreni doma, ali sve to u dobrobit za sve nas.”

Govorio je i o nastupu na Europskom prvenstvu koje bi se trebalo održati na ljeto sljedeće godine.

“Što se tiče Eura, mislim da je to razumljivo. Moramo odigrati Euro za publiku, navijače, za sve ljude koji su i van stadiona i van travnjaka. Što će biti dogodine, to je još sve daleko, svi želimo vidjeti što jaču i bolju Hrvatsku. Do tad ima još puno vremena pa ćemo vidjeti što i kako će biti.”

KAKO JE ZBOG KORONAKRIZE ZAUSTAVLJEN NAJVEĆI TRANSFER U POVIJESTI REALA: ‘Sve je već dogovoreno, samo je pitanje vremena’

Istječe mu ugovor

Rakitićeva budućnost u Barceloni jako je neizvjesna. Ugovor mu istječe u ljeto 2021. godine, nekoliko klubova je zainteresirano, a Raketa iskreno ne zna hoće li mu Barcelona produživati ugovor i kakva je njegova budućnost u katalonskom klubu. Jedno od potencijalnih destinacija za njega je, između ostalih, i povratak u Sevillu.

Za kraj razgovora imao je poruku za sve u Hrvatskoj:

“Šaljem vam velik pozdrav, sve najbolje, čuvajte se, budite doma što je najvažnije, uživajte uz obitelj kao što to činim ja i bit će sve dobro. Pusa, bok!”, zaključio je razgovor Rakitić.