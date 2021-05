Nenad Gračan vodio je Bornu Sosu u U-21 reprezentaciji Hrvatske

Mladi talentirani 23-godišnji lijevi bek Stuttgarta Borna Sosa ostao je tako i bez njemačke i bez hrvatske reprezentacije. Sosa se požurio kako bi što prije zaigrao u A selekciji, možda već na ovom Euru, pa je na kraju zbog pravila FIFA-e izvisio i ostao kratkih rukava, statuta kojeg, na opće zaprepaštenje svih pa i njega osobno nisu vidjeli niti pedantni Nijemci. Sosa, koji je do sada nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju, je prije nekoliko mjeseci dobio njemačko državljanstvo i nadao se nastupu u dresu Elfa.

Statut FIFA-e je jasan

Sosa, naime, nema pravo nastupa za Njemačku po FIFA-inom statutu koji vrijedi od rujna prošle godine, a u kojem piše:

“Igrač može promijeniti reprezentaciju i odabrati selekciju države čije državljanstvo nije imao jedino u slučaju da nije nastupio ni za jednu reprezentativnu selekciju nakon što je napunio 21 godinu.”

Sosa je za Hrvatsku U-21 reprezentaciju igrao 12. studenoga 2020. godine protiv Škotske i tada je imao 22 godine i devet mjeseci. Prema tom pravilu Sosa ne može nastupiti za Njemačku jer nije imao njemačko državljanstvo, a nastupao je za mladu reprezentaciju Hrvatske kada je već bio stariji od 21 godine…

No, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić nije mu zatvorio vrata reprezentaciji. Za RTL je jučer kazao kako mu je spreman oprostiti jer je opraštati kršćanski, ali kako će morati napraviti prvi korak i ispričati se. Također je naglasio kako se ovim njegovim potezom situacija promijenila i neće ga voditi na Euro. Šteta je napravljena…

Dalić je još jednom oštro opovrgnuo da Sosu nije prepoznao, on je bio na izbornikovom širem popisu i možda, da se strpio, istisnuo bi Darija Melnjaka.

“Sosa je smatrao kako već zaslužuje reprezentaciju ispred Darija Melnjaka“, jučer je rečeno u sportskim minutama RTL-a Danas. Lijevi bek Stuttgarta ove se sezone afirmirao u Bundesligi i sad valjda smatra kako mu je odmah i mjesto u A reprezentaciji Hrvatske. No, njegov potez da zaigra za Njemačku, s čime je napravio i pritisak na reprezentaciju, sve se na kraju okrenulo protiv njega. E, da je samo bio strpljiviji…

No što je, tu je. Na greškama se uči a vlastite pogreške su najskuplje. Bivši izbornik U-21 Hrvatske Nenad Gračan upravo je Bornu Sosu vodio u mladoj selekciji.

‘Ne treba ga otpisivati, treba gledati na potrebu u momčadi’

NET.HR: Kako gledate na slučaj Borne Sose?

GRAČAN: Bilo je takvih slučajeva i prije, svaki igrač ima pravo razmišljati svojom glavom i odlučiti gdje bi najbolje mogao nogometno prosperirati. Mene jedino čudi u čitavoj ovoj priči da jedan nogometni Savez poput Njemačkoj sve to skupa tako neozbiljno odradio. Htjeli su jednog mladog i talentiranog igrača punog energije, a nisu uvidjeli da on ne može igrati za njih zbog jednostavnog pravila. Razumijem i to zašto su ga htjeli, on je mlad, pun energije i želje za igrom, a takvi poput njega, u jeku svoje mladosti, donose odluke, očito prebrzo ponekad. Vjerujući normalno ljudima s kojima razgovara. Najveći problem je da njemački nogometni savez to nije vidio. No, ne treba ga otpisivati, treba gledati na potrebu u momčadi, s obzirom na to da Hrvatska nema širinu baze, prema tome čitava priča se mora slegnuti, vjerujem da će Sosa izboriti svoje mjesto u A selekciji, kao što je izborio svoje mjesto u svim reprezentativnim selekcijama Hrvatske dosad.

NET.HR: Vodili ste ga u mladoj reprezentaciji Hrvatske, o kakvom se momku, nogometašu radi?

GRAČAN: Nemam nikakve primjedbe na njega, znaju to i sami ljudi u Savezu koji ocjenjuju talente, igrače. On je sigurno bio jedan od onih za koje sam u tom trenutku i tvrdio da je kvalitetan i da će doći u A selekciju. I sad stojim kod toga, bez obzira na sve. On igra dobro jednu kompetentnu ligu, za klub koji nije Bayern ili Borussija Dortmund, koji stalno napadaju nego za momčad s kojom je prošao sve, borbu za opstanak u ligi itd. Za njega neće biti problema ali opet kažem, trebaju se malo strasti stišati. Svatko od nas u određenom trenutku može odlučiti nešto što bi kasnije napravio drugačije, prema tome njegov talent i mladost su bitni za ono što nas čeka.

NET.HR: Vi ste ga prvi pozvali u U-21 reprezentaciju, uveli u U-21 sustav?

GRAČAN: Jesam da, ne samo njega, uveo sam čitav niz igrača, pogotovo mlađe. Sigurno da su oni svojim ponašanjem i igrama to zaslužili. U svojim momčadima neki nisu bili standardni ali malo po malo se to dizalo i nisam pogriješio.

NET.HR: Mislite li da se Borna Sosa treba i mora ispričati izborniku Zlatku Daliću, reprezentaciji i HNS-u zbog svojeg ishitrenog poteza?

GRAČAN: Vjerujem da je Borna svjestan situacije i vjerujem da će pronaći način da to sve na jedan lijepi i normalni način sredi. Mora razgovarati s ljudima iz Saveza i s izbornikom itd. Tu ne bi trebalo biti problema.

‘Nijemci su pogriješili, nisu bili pripremljeni’

NET.HR: Je li se možda okružio s krivim savjetnicima, ljudima koji utječu na njegovu karijeru?

GRAČAN: Ne znam jesu li to samo ljudi-savjetnici, pa kao što sam kazao, ni Nijemci, niti u tamošnjem Savezu nisu znali za statut UEFA-e. Mislim da su oni, bez obzira na savjetnike pogriješili, ako se uzme u obzir koliko je to daleko već sve otišlo, što se tiče direktora svih reprezentacija Olivera Bierhoffa i izbornika Löwa. Oni su u nekom smislu to napravili gaf, nisu bili pripremljeni.

NET.HR: Pojavio se i neki oblak sumnje kako je ovo bio samo pokušaj manipulacije da se izbori mjesto u A reprezentaciji Hrvatske?

GRAČAN: Ma to je suludo, ma to su gluposti. Svi igrači su svjesni da u određenom trenutku uvijek ima onih koji imaju određenu kontinuitet ispred tebe, onih koji su u prednosti. No, čekaju svoju priliku, dolazi do smjena generacija. Ne možemo govoriti sad da će netko s 18 godina ili koliko već odmah zaigrati za A selekciju. Njima je najbitnije da igraju u klubovima, da igraju dobro i trenutak će doći, ne samo za njega nego za sve mlade igrače.

‘Zlatko zna što radi’

NET.HR: Zlatko Dalić je kazao kako neće Bornu Sosu voditi na Euro?

GRAČAN: Ne bih komentirao takve stvari, normalno da nakon svega što se dogodilo, možda igrač u psihološkom smislu niti ne bi bio spreman to sve ostaviti iza sebe. Zlatko zna što radi.