Iako smo tek na startu sezone, nitko nije očekivao da će ove dvije momčadi igrati ovoliko dobro

Nogometna sezona u Europi polako se zahuktava, a tablice najjačih pet europskih liga zasad izgledaju poprilično iznenađujuće. Tako, na primjer, na vrhu ljestvice španjolskog prvenstva možete pronaći Real Sociedad, na vrhu francuske lige Lille, dok u Bundesligi ispred prvaka Europe Bayerna stoji Leipzig u kojem i ove godine briljira bivši igrač Dinama Dani Olmo.

No dvije momčadi zasad posebno iskaču u ligama “petice”, a to su Milan i Aston Villa. Rijetko tko se nadao da će ova dva kluba nakon prvih kola imati savršen učinak, no dogodilo se to i trenutno su oni jedini savršeni klubovi u ligama “petice”.

Atomska Villa

Klub iz Birminghama definitivno je veće iznenađenje od Rossonera. Villa je protekle sezone završila prvenstvo na vrlo skromnom 17. mjestu, odmah iznad zone ispadanja. Nakon što su se jedva spasili od degradacije u drugu ligu, ove su sezone doživjeli pravi preporod.

Stigao im je Ross Barkley koji se u Chelseaju nije naigrao, a glavna zvijezda Ville je novopečeni engleski reprezentativac Jack Grealish oko kojeg se dosta vrti igra Aston Ville.

Ključni element njihove igre ipak je obrana. Primili su ove sezone samo dva gola, i to protiv Liverpoola u onoj strašnoj pobjedi 7:2 protiv aktualnih engleskih prvaka. Impresivno.

Bobanovi puleni

Što onda reći za crveno-crnu momčad iz Milana koja je u proteklom kolu slavila protiv gradskih rivala Intera usprkos tome što nisu bili favoriti. Teška okolnost za Milan je to što nema Ante Rebića, no i bez svog prošlogodišnjeg najvažnijeg igrača uspijevaju odigrati sjajne partije na početku sezone.

Kao što je i slučaj kod Aston Ville, Milan je dosad primio malo golova, zapravo, samo jedan i to od Intera u pobjedi 2:1 na San Siru. Velike zasluge za ovaj uspjeh moraju se pripisati Zlatanu Ibrahimoviću koji je vođa ove momčadi na terenu i izvan njega, a i Zlatan izgleda zadovoljno igrajući u Italiji, a ne “cirkusirajući” se po Americi.

Zanimljivo je da su dvije ključne figure ovog Milana – trener Stefano Pioli i spomenuti Ibrahimović – zapravo u Milan stigli zbog legendarnog Hrvata Zvonimira Bobana. Boban je naposljetku smijenjen jer se navodno protivio politici uprave, no izgleda da je njegova vizija Milana ipak dobro “pogođena” te da donosi rezultate.