PUSTIMO SADA MILIJUNE I PRESTIŽ: Dinamo ulaskom u Ligu prvaka dobiva nešto neprocjenjivo, a mnogi toga nisu svjesni

Modri u svojim redovima nikada nisu imali vrjednijeg i traženijeg nogometaša

Dinamo je nakon tri godine ponovno u Ligi prvaka, to je velika stvar za klub i za navijače, kazao je trener Modrih Nenad Bjelica nakon što je njegova momčad odigrala 1-1 protiv Rosenborga i tako obranila pobjedu 2-0 iz prve utakmice izborivši plasman u Ligu prvaka.

Nije to bila najbolja utakmica Dinama, nije bila niti potpuni promašaj jer ipak su na koncu rutinski priveli meč kraju i još k tome zabili spektakularan gol. U blagajnu Dinama slit će se ogromna svota novca, procjenjuje se sve skupa negdje oko 25 milijuna eura i to samo od plasmana i igranja u kvalifikacijama, impresivno zaista. A da ne spominjemo još taj prestiž i glamur koji dolaze s nastupima u najelitnijem nogometnom natjecanju protiv same kreme svjetskog nogometa. Na Maksimir mogu doći sve sami velikani europskog nogometa, poput Liverpoola, Real Madrida, Juventusa, Barcelone i da ne nabrajamo, ali postoji jedna stvar koja je čak važnija od svih tih milijuna, prestiža i glamura.

Naime, mnogi nisu niti svjesni što bi za Dinamo značio ostanak Danija Olma, a to bi se upravo moglo i dogoditi. Modri u svojim redovima nikada nisu imali vrjednijeg i traženijeg nogometaša. Već mjesecima pljušte ponude od 20, 30, a neki kažu i 40 milijuna eura, ali sve su završile na čekanju jer Olmo je odlučio ostati i pomoći Dinamu plasirati se u Ligu prvaka. Pitamo se sad, zašto onda ne bi i ostao?

Što znači ostanak Olma?

Realno, gdje god da Olmo u ovom trenutku, kada su sezone počele i sve pripreme i uigravanja završili, imat će proces prilagodbe koji može trajati nekoliko tjedana, a negdje i nekoliko mjeseci. Olmo je u vrhunskoj formi i samo “raste”, igra mu je sve bolja, suigrači ga nerijetko koriste kao egzekutora i guraju ga u šansu, a iako je Španjolac (ali odlično govori hrvatski), Olmo je zapravo uz Ademija lider na terenu. Dinamo Olmu može pružiti stalno mjesto u prvoj postavi, može mu ponuditi dobru plaću, neki spominju i 10 milijuna eura za pet sezona, mogu mu pružiti napredak i garantirati utakmice protiv najvećih. U konačnici, ako Dinamo napravi bilo kakav rezultat u Ligi prvaka, Olmu bi, kao i ostalima, cijena mogla višestruko porasti, a onda se više neće pričati o 40 milijuna eura odštete, već o puno većim ciframa.

Ostane li Olmo, barem do zime, a čini se da hoće jer tako je rekao i Izet Hajrović nakon slavlja u Norveškoj, to bi u Dinamu poslalo poruku svim mladim igračima i potencijalnim zvijezdama – ostanite, isplati se. Olmu će se svakako isplatiti ostanak, barem do zime, a profitirat će cijela ekipa pa i klub jer s njim u momčadi sve je moguće, čak i rušenje velikana u Ligi prvaka.