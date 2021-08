Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, pozvao je 25 igrača za tri kvalifikacijske utakmice koje Vatrene čekaju u rujnu protiv Rusije, Slovačke i Slovenije. Ovaj popis bio je jedan od najiščekivanijih dosad, jer je trebao dati odgovor na pitanje što će napraviti izbornik, hoće li krenuti u redizajn, ubaciti nova imena ili će po starom? Čini se kako se izbornik odlučio za redizajn.

Nema očekivano Rebića, kao ni Petkovića

Na popisu očekivano nema Ante Rebića koji je nakon Eura javno kritizirao izbornika, ali nije bilo mjesta ni za napadača Dinama Brunu Petkovića koji nije u svojoj najboljoj formi a niti je na Euru nešto posebno dobro igrao...

Dalić je pozvao Bornu Sosu, igrača Stuttgarta koji je nedavno želio prijeći u njemačku reprezentaciju, ali to je ispao debakl jer prema pravilima Fife na to nije imao pravo. Borna je izvrsno krenuo u novu sezonu s tri asistencije u dresu Stuttgarta, ostao je bez prava nastupa za U-21, dakle sve je tu posloženo da u rujnu debitira za A vrstu.

Livaja i Antonio Mirko Čolak očekivano su unutra

Tu je očekivano i najbolji igrač Hajduka, sjajni Marko Livaja ali i Mirko Antonio Čolak koji igra sjajno na posudbi u Malmou...

Prvo okupljanje hrvatske reprezentacije nakon Eura 2020 predviđeno je u ponedjeljak 30. kolovoza, a svjetske doprvake u rujnu ponovno čeka naporan raspored s tri utakmice u tjedan dana. Hrvatska 1. rujna gostuje u Moskvi kod Rusije, tri dana kasnije odmjerit će snage sa Slovačkom u Bratislavi, a program završava susretom protiv Slovenije 7. rujna u Splitu. Izbornik Dalić pozvao je za ovu akciju 25 igrača, uz četiri pretpoziva...

'Ovo nam je, objektivno, najteži dio rasporeda'

"Vjerujem da smo svi dobro napunili baterije nakon Eura te nam je želja da s jednom novom energijom i snažnom ambicijom kvalitetno odradimo jesenski dio kvalifikacija. Ispred nas je sedam utakmica, na stolu je 21 bod, a nama će trebati još 14-15 bodova da bismo osvojili prvo mjesto. Naravno, želja nam je u rujnu primaknuti se tom cilju i uzeti što više bodova", izjavio je izbornik Dalić i dodao:

"Ovo nam je, objektivno, najteži dio rasporeda, a početak sezone nikada nije idealan trenutak za reprezentaciju jer su igrači iz različitih liga na drugačijim razinama natjecateljske spremnosti. No, okolnosti su svima slične, a na nama je da pokažemo kvalitetu, angažman i zajedništvo vrijedno prvog mjesta u skupini - samo tako možemo ostvariti svoj cilj, a to je plasman u Katar. Sa svojim stožerom procijenio sam da je u ovom trenutku ovo popis igrača koji mogu najbolje odgovoriti zahtjevima koji su pred nama, a kao i uvijek do sada - vrata reprezentacije nisu zatvorena nikome tko to zasluži", zaključuje izbornik, prenosi HNS-ova službena web stranica.